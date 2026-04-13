Son dönemde sosyal medyada artan kullanıcı ve işletme şikayetleri, yemek sipariş hizmeti sunan elektronik ticaret platformlarını yeniden gündeme taşıdı. Restoranlarla platformlar arasındaki ticari ilişkilerde yaşanan sorunlar üzerine kapsamlı bir inceleme başlatan Ticaret Bakanlığı, sektörde dengeleri değiştirecek yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı.
HİZMET BEDELLERİ ARTIK KALEM KALEM GÖRÜLECEK
Yeni düzenlemeyle birlikte, yemek sipariş platformlarının restoranlardan tahsil ettiği tüm ücretlerin ayrıntılı biçimde gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Buna göre işletmeler komisyon, taşıma, görünürlük gibi tüm hizmet bedellerini kendi panelleri üzerinden açık ve net şekilde takip edebilecek.
Bu adımın restoranların maliyetlerini daha şeffaf biçimde analiz edebilmesine ve ticari kararlarını daha sağlıklı almasına katkı sağlaması bekleniyor.
TÜKETİCİYE DE BİLGİLENDİRME ŞARTI
Düzenleme yalnızca işletmeleri değil tüketicileri de kapsıyor. Sipariş onayı aşamasında kullanıcıya sunulacak bilgilendirme ile ödenen ücretlerin hangi hizmet kalemlerinden oluşabileceği genel hatlarıyla açıklanacak. Böylece süreç boyunca daha açık bir fiyatlandırma yapısı oluşturulması hedefleniyor.
ZORUNLU EK ÜCRET UYGULAMASI KALDIRILDI
Bakanlık tarafından getirilen bir diğer önemli değişiklik ise aracılık hizmetlerine yönelik oldu. Platformların siparişin alınması, restorana iletilmesi, ödeme altyapısı gibi temel hizmetler için ek ücret talep etmesinin önüne geçildi.
Ayrıca kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulaması da sona erdirildi.
KAMPANYALARDA GÖNÜLLÜLÜK DÖNEMİ
Yeni dönemde restoranların kampanya süreçlerine katılımı tamamen kendi tercihine bırakıldı. Katılım sağlamayan işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanamayacak. Bunun yanı sıra sunulan ek hizmetlerin işletmenin onayına bağlı olması ve istenildiğinde geri çekilebilmesi de düzenleme kapsamında güvence altına alındı.
SEKTÖRDE GÜVEN VE DENGE VURGUSU
Ticaret Bakanlığı yapılan değişikliklerle yalnızca mevcut sorunların çözülmesini değil, aynı zamanda elektronik ticaret ekosisteminde uzun vadeli güven ve istikrarın sağlanmasını hedefliyor. Şeffaflığın artırılması ve ticari ilişkilerin daha net bir zemine oturtulmasıyla birlikte, sektörün daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağı değerlendiriliyor.
YENİ ADIMLAR GÜNDEMDE OLABİLİR
Bakanlık, sektörde oluşabilecek yeni ihtiyaçları yakından izlemeye devam edeceğini vurgularken, gerektiğinde ilave düzenlemelerin de hayata geçirilebileceğinin sinyalini verdi.
DÜZENLEMEYE DAİR MERAK EDİLENLER
Yeni düzenleme kimleri kapsıyor?
Hem yemek sipariş platformlarını hem de bu platformlarda hizmet veren restoranları kapsıyor. Ayrıca tüketicilere yönelik bilgilendirme yükümlülüğü de getiriliyor.
Fiyatlar düşecek mi?
Düzenleme doğrudan fiyat indirimi zorunluluğu getirmiyor. Ancak maliyetlerin daha şeffaf hale gelmesi ve bazı ek ücretlerin kaldırılması, uzun vadede fiyatlara olumlu yansıyabilir.
Restoranlar için en önemli değişiklik ne?
Platformların aldığı tüm ücretlerin kalem kalem ve şeffaf şekilde gösterilmesi zorunlu hale getirildi.
Tüketici tarafında ne değişecek?
Sipariş onayı sırasında, ödenen ücretlerin hangi hizmetlerden oluştuğuna dair genel bilgilendirme yapılacak.
Ek ücretler tamamen kaldırıldı mı?
Temel hizmetler için ayrıca ücret alınmasının önüne geçildi. Ancak farklı hizmet modellerine göre sınırlı uygulamalar olabilir.
Kampanyalara katılım zorunlu mu?
Hayır. Restoranlar kampanyalara tamamen kendi tercihleri doğrultusunda katılacak.
İşletmeler sunulan hizmetleri iptal edebilir mi?
Evet. Ek hizmetler işletmenin onayına bağlı olacak ve istenildiğinde geri çekilebilecek.
Yeni düzenleme neyi hedefliyor?
Sektörde şeffaflığı artırmak, ticari dengeyi sağlamak ve uzun vadeli güven ortamı oluşturmak.
Yeni düzenlemeler devam edecek mi?
Bakanlık, ihtiyaç halinde ek adımların atılabileceğini belirtiyor.