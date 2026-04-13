ZORUNLU EK ÜCRET UYGULAMASI KALDIRILDI Bakanlık tarafından getirilen bir diğer önemli değişiklik ise aracılık hizmetlerine yönelik oldu. Platformların siparişin alınması, restorana iletilmesi, ödeme altyapısı gibi temel hizmetler için ek ücret talep etmesinin önüne geçildi. Ayrıca kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulaması da sona erdirildi.

KAMPANYALARDA GÖNÜLLÜLÜK DÖNEMİ Yeni dönemde restoranların kampanya süreçlerine katılımı tamamen kendi tercihine bırakıldı. Katılım sağlamayan işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanamayacak. Bunun yanı sıra sunulan ek hizmetlerin işletmenin onayına bağlı olması ve istenildiğinde geri çekilebilmesi de düzenleme kapsamında güvence altına alındı.

SEKTÖRDE GÜVEN VE DENGE VURGUSU Ticaret Bakanlığı yapılan değişikliklerle yalnızca mevcut sorunların çözülmesini değil, aynı zamanda elektronik ticaret ekosisteminde uzun vadeli güven ve istikrarın sağlanmasını hedefliyor. Şeffaflığın artırılması ve ticari ilişkilerin daha net bir zemine oturtulmasıyla birlikte, sektörün daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağı değerlendiriliyor.

Sipariş iletimi ve ödeme altyapısı gibi işlemler artık ek maliyet oluşturamayacak.

DÜZENLEMEYE DAİR MERAK EDİLENLER

Yeni düzenleme kimleri kapsıyor?

Hem yemek sipariş platformlarını hem de bu platformlarda hizmet veren restoranları kapsıyor. Ayrıca tüketicilere yönelik bilgilendirme yükümlülüğü de getiriliyor.

Fiyatlar düşecek mi?

Düzenleme doğrudan fiyat indirimi zorunluluğu getirmiyor. Ancak maliyetlerin daha şeffaf hale gelmesi ve bazı ek ücretlerin kaldırılması, uzun vadede fiyatlara olumlu yansıyabilir.

Restoranlar için en önemli değişiklik ne?

Platformların aldığı tüm ücretlerin kalem kalem ve şeffaf şekilde gösterilmesi zorunlu hale getirildi.

Tüketici tarafında ne değişecek?

Sipariş onayı sırasında, ödenen ücretlerin hangi hizmetlerden oluştuğuna dair genel bilgilendirme yapılacak.

Ek ücretler tamamen kaldırıldı mı?

Temel hizmetler için ayrıca ücret alınmasının önüne geçildi. Ancak farklı hizmet modellerine göre sınırlı uygulamalar olabilir.

Kampanyalara katılım zorunlu mu?

Hayır. Restoranlar kampanyalara tamamen kendi tercihleri doğrultusunda katılacak.

İşletmeler sunulan hizmetleri iptal edebilir mi?

Evet. Ek hizmetler işletmenin onayına bağlı olacak ve istenildiğinde geri çekilebilecek.

Yeni düzenleme neyi hedefliyor?

Sektörde şeffaflığı artırmak, ticari dengeyi sağlamak ve uzun vadeli güven ortamı oluşturmak.

Yeni düzenlemeler devam edecek mi?

Bakanlık, ihtiyaç halinde ek adımların atılabileceğini belirtiyor.