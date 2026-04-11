Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, yaklaşan tatil sezonu öncesinde erken rezervasyon yapmak isteyenleri, sahte internet siteleri nedeniyle yaşanabilecek dolandırıcılık riskine karşı uyardı.

Tüketicilerin "çok ucuz" gibi görünen ancak gerçekliği olmayan paketlerle kandırıldığına dikkati çeken Kılıç, şu ifadeleri kullandı: "Tüketicilerimiz tatil planlarken, maalesef aldatıcı reklamların hedefi olabiliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden sunulan ve piyasa değerinin çok altında olan tekliflere, şüpheyle yaklaşılmalı.

Dolandırıcılar, başka otellere ait lüks görselleri kullanarak, sahte web siteleri oluşturuyor.

Bu sitelerin uzantıları, bazen orijinal sitelerle o kadar benzer oluyor ki fark etmek güçleşiyor.

Vatandaşlarımız, hizmet alacakları acentenin veya otelin resmi kanallarını, işletme belgelerini mutlaka sorgulamalı.

En sık karşılaştığımız mağduriyetlerden biri de kaporaların şirket hesabı yerine, şahsi IBAN numaralarına EFT yapılması."

