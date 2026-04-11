Jet2 ile Birleşik Krallık pazarında TGA tarafından satış odaklı yeni kampanyalar devreye alındı ve kampanyaların sezon geneline yayılması hedefleniyor.

Dertour Group ile Almanya başta olmak üzere Avusturya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Slovakya pazarlarında iş birlikleri devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO'su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile Antalya ve İstanbul'da bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO'su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan dev tur operatörleriyle stratejik buluşma

Bakan Ersoy'un Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirdiği temaslar hem mevcut performansın değerlendirilmesi hem de önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının netleştirilmesi açısından dikkat çekti.

BAKAN ERSOY, DEV OPERATÖRLERLE BULUŞMANIN AYRINTILARINI PAYLAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, görüşmeye ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türkiye'nin bu iki güçlü operatörün portföyündeki konumunu daha da ileriye taşıyacak iş birliklerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Avrupa'nın ve Birleşik Krallık'ın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO'su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldik.

Almanya ve İngiltere pazarlarında yürüttüğümüz iş birliklerini, 2026 yılı hedeflerimizi ve sezonun genel görünümünü kapsamlı şekilde değerlendirdik.

Yılın ilk dönemine ilişkin rezervasyon eğilimleri, erken rezervasyon sürecindeki dalgalanmalar ve Paskalya döneminin etkileriyle birlikte sezonun geri kalanına yönelik talep görünümünü ele aldık.

Jet2 ile yürüttüğümüz kampanyalar ve ilave aksiyonlar ile Dertour tarafında Almanya başta olmak üzere farklı pazarlarda hayata geçirilen çalışmaların etkilerini değerlendirdik. Türkiye'nin bu iki güçlü operatörün portföyündeki konumunu daha da ileri taşıyacak iş birliklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."