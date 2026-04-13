TBMM Genel Kurulu, bu hafta sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek.



6 MADDESİ TAMAM



Haftalık çalışmalarına yarın başlayacak Genel Kurul, ilk 6 maddesi kabul edilen teklifin görüşmelerine devam edecek. Teklifle, kadınlara verilecek doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele, talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek. İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olana, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.



15 YAŞ AYARI



Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde sosyal ve ekonomik destek sağlanacak. Teklifin bu hafta Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.



