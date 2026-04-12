Hazine’den "altın rezervi azaldı" iddialarına yanıt: 2026 stratejisi kapsamında bilinçli tercih!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine’nin altın varlıklarındaki azalmanın teknik bir hata değil, 2026 yılı borçlanma stratejisi kapsamında yapılan bilinçli bir tercih olduğunu açıkladı. Bakanlık, borç stokundaki piyasa risklerini azaltmak amacıyla altın cinsi iç borç çevirme oranının kontrollü bir şekilde yüzde 76 seviyesine düşürüldüğünü duyurdu.

Hazine'den "altın rezervi azaldı" iddialarına yanıt: 2026 stratejisi kapsamında bilinçli tercih!
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan Hazine'nin altın varlıklarındaki azalış haberine yönelik resmi açıklama yaptı.
  • Bakanlık, 2026 yılı borçlanma stratejisi kapsamında altın cinsi borçlanmalara ilişkin çevirme oranlarını bilinçli olarak yüzde 76 seviyesinde tuttu.
  • Altın cinsi borç stokunun toplam borç stoku içerisindeki payının azaltılarak borç kompozisyonunun daha dengeli hale getirilmesi hedefleniyor.
  • Vadesi gelen altın cinsi borçların tamamının yenilenmesi yerine bir kısmının nakit veya farklı enstrümanlarla karşılanması yoluna gidildi.
  • Bakanlık, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların kamu borç stoku üzerindeki etkisinin minimize edilmesini ve piyasa risklerine maruziyetin sınırlandırılmasını amaçlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Hazine'nin altın varlıklarındaki azalış" haberine yönelik resmi bir açıklama yayımladı.

BORÇLANMA STRATEJİSİNDE "ALTIN" AYARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde kamuoyuna yansıyan "Hazine'deki altınlar azalıyor" iddialarına yanıt verdi. Yapılan resmi açıklamada, altın bakiyesindeki değişimin rastlantısal olmadığı, borç stokunun risk profilini iyileştirmek adına atılan stratejik bir adım olduğu vurgulandı.

Bakanlık, altın cinsi borçlanmaların toplam borç içindeki payını azaltarak daha dengeli bir mali yapı hedefliyor.

2026 HEDEFİ: BORÇLARI SINIRLAMAK

Bakanlığın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) altın cinsi iç borçlanma stratejisi revize edildi. Vadesi gelen altın borçlarının tamamının yenilenmesi yerine, bir kısmının nakit veya farklı enstrümanlarla karşılanması yoluna gidildi. Bu sayede, belirli dönemlerde oluşabilecek ödeme yoğunluğunun (itfa riski) önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BİLİNÇLİ TERCİH, KONTROLLÜ DÜŞÜŞ

Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberdeki yorumların "teknik bilgi eksikliği" içerdiğini belirten Bakanlık, borç çevirme oranlarının bilinçli olarak aşağı çekildiğini ifade etti. Bu stratejiyle birlikte, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların kamu borç stoku üzerindeki etkisi minimize edilerek maliyet-risk dengesi korunmaya devam edilecek.

Bakanlık söz konusu durumu şu sözlerle açıkladı:

"Bu kapsamda, kamuoyuna yansıyan iddiaların aksine, Hazinenin altın bakiyesindeki değişim bilinçli bir tercihin sonucu olup 2026 yılı borçlanma stratejisi çerçevesinde, altın cinsi borçlanmalara ilişkin çevirme oranları kontrollü bir şekilde düşürülmüştür.

Bu tercih; altın cinsi borç stokunun toplam borç stoku içerisindeki payını azaltarak, borç kompozisyonunun daha dengeli hale getirilmesi ve piyasa risklerine maruziyetin sınırlandırılması amacı taşımaktadır.
Bu çerçevede; 2026 yılının ilk 3 aylık (Ocak-Mart) döneminde altın cinsi iç borçlanma stratejimizde revizyona gidilmiştir. Vadesi gelen altın cinsi borçların tamamının yenilenmesi yerine, borç çevirme (roll-over) oranı bilinçli olarak %76 seviyesinde tutulmuştur"

Bakanlığın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bugün Sözcü Gazetesi'nde Erdoğan Süzer imzasıyla yayımlanan haberde, Hazine'nin altın varlıklarındaki azalışın sebebinin teknik bilgi eksikliğinden kaynaklı yanlış yorumlandığı görülmüş; aşağıdaki doğru bilgilendirmenin yapılması zaruri hale gelmiştir.

Bakanlığımız borçlanma politikası, borç stokunun vade yapısı, faiz kompozisyonu ve risk profilinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi suretiyle, orta ve uzun vadeli stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda alınan borçlanma kararları, piyasa koşulları ve yatırımcı talebi gözetilerek, borç stokunun sürdürülebilirliği ile maliyet-risk dengesini muhafaza eden bir yaklaşımla şekillendirilmektedir.
Bu kapsamda, kamuoyuna yansıyan iddiaların aksine, Hazinenin altın bakiyesindeki değişim bilinçli bir tercihin sonucu olup 2026 yılı borçlanma stratejisi çerçevesinde, altın cinsi borçlanmalara ilişkin çevirme oranları kontrollü bir şekilde düşürülmüştür. Bu tercih; altın cinsi borç stokunun toplam borç stoku içerisindeki payını azaltarak, borç kompozisyonunun daha dengeli hale getirilmesi ve piyasa risklerine maruziyetin sınırlandırılması amacı taşımaktadır. Bu çerçevede; 2026 yılının ilk 3 aylık (Ocak-Mart) döneminde altın cinsi iç borçlanma stratejimizde revizyona gidilmiştir. Vadesi gelen altın cinsi borçların tamamının yenilenmesi yerine, borç çevirme (roll-over) oranı bilinçli olarak %76 seviyesinde tutulmuştur.

Ayrıca, çevrilen altın cinsi yükümlülüklerde vade yapısının çeşitlendirilmesine gidilmekte; bu suretle belirli dönemlerde yoğunlaşabilecek itfa riskinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşım, borç servis profilinin daha dengeli ve öngörülebilir hale getirilmesine katkı sağlamaktadır.

Altın cinsi borçlanmalara ilişkin söz konusu stratejik yaklaşım önümüzdeki dönemde de uygulanmaya devam edilecektir"

BORÇ ÇEVİRME ORANI (ROLL- OVER RATIO) NEDİR?

Haberde geçen ve stratejinin temelini oluşturan "Borç Çevirme Oranı" kavramını şu şekilde özetleyebiliriz:

KavramAçıklama
Borç Çevirme OranıDevletin vadesi gelen borcunu ödemek için yeniden ne kadar borçlandığını gösterir.
%100 AltıMevcut borçtan daha az yeni borç alındığını, yani borç stokunun azaldığını gösterir.
%76 Seviyesi Hazine'nin 100 birimlik altın borcuna karşılık sadece 76 birim yeni altın borcu aldığını ifade eder.

Neden Yapılır?

Altın fiyatları dünya piyasalarında yükseldiğinde, devletin altın cinsinden borcu da Türk Lirası karşısında otomatik olarak artar. Bakanlık, bu oranı düşürerek devletin dışsal şoklara (altın fiyat artışı gibi) karşı daha dirençli olmasını hedeflemektedir.

Piyasaların gözü Fed’de: Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
SONRAKİ HABER

Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler