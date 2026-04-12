Piyasaların gözü Fed’de: Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayı faiz kararını 29 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00’de duyuracak. Jerome Powell’ın temkinli mesajları ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin gölgesinde şekillenen kritik toplantıda piyasaların faiz beklentisi netleşti. İşte Fed’in masasındaki son senaryolar ve ekonomistlerin tahminleri.

Piyasaların gözü Fed’de: Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
  • ABD Merkez Bankası 29 Nisan 2026 tarihinde Türkiye saati ile 21.00'de faiz kararını açıklayacak.
  • Piyasa aktörleri yüzde 98,9 ihtimalle Fed'in politika faizini sabit bırakacağını öngörüyor.
  • Fed Başkanı Jerome Powell, Harvard Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada temkinli duruş sergileyerek mevcut politikaların uygun olduğunu belirtti.
  • Fed'in iş gücü piyasasındaki aşağı yönlü riskler ve enflasyon baskıları arasında denge kurması gerekiyor.
  • Faiz kararı küresel piyasaları ve özellikle gelişmekte olan ülkeleri doğrudan etkileyecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Nisan ayı faiz kararı için piyasaların gözü takvimde. Küresel ekonomiyi doğrudan etkileyen karar 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Fed faiz kararını Türkiye saati ile 21.00'de duyuracak.

Piyasaların gözü Fed’de: Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?-2

PİYASALARIN BEKLENTİSİ: FAİZLER SABİT KALABİLİR

Ekonomistlerin ve piyasa aktörlerinin büyük bölümü nisan toplantısında faiz oranlarında değişiklik beklemiyor. Analist tahminlerine göre Fed'in yaklaşık yüzde 98,9 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.

Bu beklentide son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin yanı sıra küresel gelişmelerin yarattığı belirsizlikler etkili oluyor.

Piyasaların gözü Fed’de: Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?-3

POWELL'DAN "BEKLE-GÖR" MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz haftalarda Harvard Üniversitesi'nde yaptığı açıklamalarda temkinli bir duruş sergiledi. Powell, küresel gelişmeler karşısında mevcut politikaların süreci izlemek açısından uygun bir konumda olduğunu ifade etti.

Enflasyon beklentilerinin kısa vadede kontrol altında göründüğünü belirten Powell buna karşın risklerin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı.

Piyasaların gözü Fed’de: Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?-4

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ZOR DENGE

Fed'in önünde iki temel risk bulunuyor. Bir yanda iş gücü piyasasına ilişkin aşağı yönlü riskler, faizlerin düşük tutulmasını desteklerken diğer yanda enflasyon baskıları gevşeme adımlarını sınırlıyor.

Powell'ın da dikkat çektiği bu denge karar alma sürecini zorlaştırıyor. Bu nedenle nisan toplantısında net bir yön değişikliğinden ziyade, temkinli duruşun korunması bekleniyor.

Piyasaların gözü Fed’de: Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?-5

KRİTİK KARAR KÜRESEL PİYASALARI ETKİLEYECEK

29 Nisan'da açıklanacak faiz kararı, yalnızca ABD ekonomisi için değil küresel piyasalar açısından da belirleyici olacak. Özellikle gelişmekte olan ülke piyasaları Fed'in vereceği mesajlara göre yön arayacak.

Kararın yanı sıra Fed'in ileriye dönük politika sinyalleri de yatırımcıların odağında olacak.

1.4 milyon TL’den başlıyor! 2026’nın en uygun fiyatlı otomatik vitesli araç listesi
En ucuz otomatik vitesli otomobiller!

