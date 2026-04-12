ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Nisan ayı faiz kararı için piyasaların gözü takvimde. Küresel ekonomiyi doğrudan etkileyen karar 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Fed faiz kararını Türkiye saati ile 21.00'de duyuracak.
PİYASALARIN BEKLENTİSİ: FAİZLER SABİT KALABİLİR
Ekonomistlerin ve piyasa aktörlerinin büyük bölümü nisan toplantısında faiz oranlarında değişiklik beklemiyor. Analist tahminlerine göre Fed'in yaklaşık yüzde 98,9 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.
Bu beklentide son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin yanı sıra küresel gelişmelerin yarattığı belirsizlikler etkili oluyor.
POWELL'DAN "BEKLE-GÖR" MESAJI
Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz haftalarda Harvard Üniversitesi'nde yaptığı açıklamalarda temkinli bir duruş sergiledi. Powell, küresel gelişmeler karşısında mevcut politikaların süreci izlemek açısından uygun bir konumda olduğunu ifade etti.
Enflasyon beklentilerinin kısa vadede kontrol altında göründüğünü belirten Powell buna karşın risklerin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı.
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ZOR DENGE
Fed'in önünde iki temel risk bulunuyor. Bir yanda iş gücü piyasasına ilişkin aşağı yönlü riskler, faizlerin düşük tutulmasını desteklerken diğer yanda enflasyon baskıları gevşeme adımlarını sınırlıyor.
Powell'ın da dikkat çektiği bu denge karar alma sürecini zorlaştırıyor. Bu nedenle nisan toplantısında net bir yön değişikliğinden ziyade, temkinli duruşun korunması bekleniyor.
KRİTİK KARAR KÜRESEL PİYASALARI ETKİLEYECEK
29 Nisan'da açıklanacak faiz kararı, yalnızca ABD ekonomisi için değil küresel piyasalar açısından da belirleyici olacak. Özellikle gelişmekte olan ülke piyasaları Fed'in vereceği mesajlara göre yön arayacak.
Kararın yanı sıra Fed'in ileriye dönük politika sinyalleri de yatırımcıların odağında olacak.