Konut sahibi olmayı planlayanlar mevcut birikimlerine ek olarak bankaların sunduğu kredi seçeneklerini yakından takip ediyor. 84 ay vadeli 350 bin TL tutarındaki bir kredinin toplam geri ödemesi tercih edilen bankaya ve uygulanan faiz oranına göre değişiklik gösteriyor. İşte bankalara göre güncel oranlar…
Akbank
Faiz oranı %3,00
Aylık taksit 11.456,60 TL
Toplam ödeme 1.000.854 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı %3,03
Aylık taksit 11.545,74 TL
Toplam ödeme 1.008.192 TL
Halkbank
Faiz oranı %2,69
Aylık taksit 10.549,68 TL
Toplam ödeme 919.725 TL
TEB
Faiz oranı %2,89
Aylık taksit 11.131,76 TL
Toplam ödeme 958.094 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı %3,19
Aylık taksit 12.025,06 TL
Toplam ödeme 1.031.955 TL
Veriler bankaların resmi sitelerinden derlenmiştir piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. (Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.)