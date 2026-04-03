CANLI YAYIN
Geri

Konut kredisi taksit tablosu: 84 ay vadeyle 350 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu

Giriş Tarihi:
Konut sahibi olmayı planlayanlar mevcut birikimlerine ek olarak bankaların sunduğu kredi seçeneklerini yakından takip ediyor. 84 ay vadeli 350 bin TL tutarındaki bir kredinin toplam geri ödemesi tercih edilen bankaya ve uygulanan faiz oranına göre değişiklik gösteriyor. İşte bankalara göre güncel oranlar…

Konut sahibi olmak isteyenler birikimlerinin yanı sıra kredi imkanlarını da değerlendiriyor

Akbank

Faiz oranı
%3,00

Aylık taksit
11.456,60 TL

Toplam ödeme
1.000.854 TL

Bankaların sunduğu konut kredisi seçenekleri faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor

Garanti BBVA

Faiz oranı
%3,03

Aylık taksit
11.545,74 TL

Toplam ödeme
1.008.192 TL

Aylık taksit tutarları seçilen bankaya göre artıp azalabiliyor

Halkbank

Faiz oranı
%2,69

Aylık taksit
10.549,68 TL

Toplam ödeme
919.725 TL

Uzun vadeli kredilerde toplam geri ödeme tutarı daha yüksek olabiliyor

TEB

Faiz oranı
%2,89

Aylık taksit
11.131,76 TL

Toplam ödeme
958.094 TL

Güncel oranları karşılaştırarak en uygun kredi seçeneğini bulmak mümkün

Ziraat Bankası

Faiz oranı
%3,19

Aylık taksit
12.025,06 TL

Toplam ödeme
1.031.955 TL

Veriler bankaların resmi sitelerinden derlenmiştir piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. (Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.)

İstanbul’da TOKİ kuraları 25 Nisan’da çekilecek | Bakan Kurum yeni kentsel dönüşüm desteğini duyurdu
