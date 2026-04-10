Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, hükümetin devreye aldığı eşel mobil sistemi yeniden gündeme geldi. Küresel petrol fiyatlarındaki artışın pompaya zam olarak yansımasını sınırlayan eşel mobil sistemi, vergi düzenlemeleriyle fiyatları dengede tutuyor. ABD-İsrail ve İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları ise ateşkes haberleri sonrası düşüşe geçerken, motorin indirimi sürücüler için yeni bir gelişme oldu.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorine bugün yapılan 4,14 TL'lik zammın ardından sürücülere rahatlatan haber geldi. 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 4,35 TL indirim yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatları İstanbul'da 62,63 TL, Ankara'da 63,61 TL, İzmir'de 63,48 TL seviyesinde bulunurken, doğu illerinde bu rakam 64,68 TL'ye kadar çıkıyor.

Motorin ise İstanbul'da 76,56 TL, Ankara'da 77,69 TL, İzmir'de 77,97 TL ve doğu illerinde 79,27 TL'den satılıyor.

PETROL FİYATLARI NASIL ETKİLEDİ?

28 Şubat 2026'da başlayan savaşın ardından petrol fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Türkiye'nin referans aldığı Brent petrolün varil fiyatı 75 dolardan 115 dolara kadar çıkarak kısa sürede yaklaşık yüzde 53 oranında arttı. Bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Artan petrol fiyatlarının doğrudan pompaya yansımaması için hükümet eşel mobil sistemini uygulamaya aldı. Bu sistemle zamların önemli bir bölümü Özel Tüketim Vergisi'nden karşılandı; artışın yalnızca yüzde 25'i pompa fiyatlarına yansıtıldı. Benzinde uygulama devam ederken, motorinde ÖTV sınırına ulaşıldığı için zamlar doğrudan fiyatlara yansımaya başlamıştı. Eşel mobil sistemi, enflasyonla mücadelede önemli bir araç olarak öne çıktı.

FİYATLAR NEREDEN NEREYE GELDİ?

Savaş öncesi 28 Şubat'ta İstanbul'da benzin 58,34 TL, motorin 60,39 TL ve LPG 30,29 TL seviyesindeydi. Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte akaryakıt fiyatlarında da dikkat çeken yükseliş yaşandı.