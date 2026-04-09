CANLI YAYIN
Geri

Akaryakıtta 500 TL indirim: Benzin ve mazotta hangi banka ne kadar puan veriyor?

Akaryakıt alımlarında avantajlı dönem başladı. Kamu ve özel bankaların iş birliğiyle 500 TL’ye varan indirim, iade ve puan fırsatları sürücüleri bekliyor. İşte Ziraat Bankası, VakıfBank, Garanti Bonus ve Yapı Kredi gibi dev bankaların güncel akaryakıt kampanyaları, harcama limitleri ve son katılım tarihleri.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akaryakıtta 500 TL indirim: Benzin ve mazotta hangi banka ne kadar puan veriyor?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Bankalar nisan ve mayıs aylarında akaryakıt harcamalarına 500 TL'ye kadar geri ödeme, indirim ve puan kampanyaları düzenliyor.
  • Ziraat Bankkart 1 Nisan - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında dört adet 1.250 TL ve üzeri harcamaya 400 TL Bankkart Lira veriyor.
  • DenizBank Bonus kart belirlenen şartlar dahilinde 500 TL'ye kadar indirim imkanı sunuyor.
  • Garanti Bonus kullanıcıları Petrol Ofisi istasyonlarında dört kez 1.300 TL harcamaya karşılık 350 TL puan kazanabiliyor.
  • VakıfBank Worldcard dört kez 1.500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL Worldpuan veriyor.

Akaryakıt harcamalarına özel 500 TL'ye kadar geri ödeme fırsatı sunan bankalar nisan ve mayıs ayı listelerini güncelledi. Kampanyalarda 500 liraya varan indirim ve puan fırsatları dikkat çekiyor.

Nisan ve mayıs ayına özel akaryakıt kampanyalarında 500 liraya varan geri ödemeler öne çıkıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

BANKALAR ARASINDA REKABET KIZIŞTI

NTV'de yer alan habere göre, farklı bankalar ve kredi kartları, belirli harcama koşullarını yerine getiren müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. Kampanyalar genellikle belirli tutarlarda ve belirli sayıda yapılan alışverişler sonrası puan ya da indirim verilmesi esasına dayanıyor.

Garanti Bonus kullanıcıları, Petrol Ofisi istasyonlarında dört kez yapılacak 1.300 liralık harcamaya karşılık toplam 350 lira puan kazanabiliyor.

TEB Bonus kart sahiplerine ise benzer koşullarda 400 lira puan veriliyor.

Şekerbank kart kullanıcıları, dördüncü 1.300 lira ve üzeri alışverişlerinde 350 lira bonus elde ediyor.

Kampanyalar belirli tutarda ve sayıda yapılan harcamalara göre şekilleniyor.

KAMU BANKALARI DA YARIŞTA

Kamu bankaları da kampanyalara güçlü şekilde katılıyor.

Ziraat Bankkart, 1 Nisan – 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak dört adet 1.250 lira ve üzeri harcamaya 400 lira Bankkart Lira sunuyor.

VakıfBank Worldcard, dört kez 1.500 lira ve üzeri alışverişe 400 lira Worldpuan veriyor.

Ziraat Bankkart belirlenen tarihler arasında 400 lira Bankkart Lira kazandırıyor.

ÖZEL BANKALARDAN İNDİRİMLER

Özel bankaların kampanyalarında ise iade ve indirim seçenekleri öne çıkıyor.

Burganbank ON kart, bin lira ve üzeri harcamalarda toplamda 400 liraya kadar iade sağlıyor.

Yapı Kredi Worldcard, Opet ve Sunpet istasyonlarında dört alışverişe 350 lira puan veriyor.

DenizBank Bonus kart, belirlenen şartların ardından 500 liraya kadar indirim imkanı sunuyor.

VakıfBank Worldcard yüksek tutarlı dört alışverişe 400 lira puan veriyor.

DAHA YÜKSEK HARCAMAYA DAHA FAZLA AVANTAJ

Bazı kampanyalar daha yüksek harcama tutarlarına odaklanıyor.

Akbank Axess ve Wings kartları, 2.000 lira ve üzeri dördüncü akaryakıt alışverişinde 200 lira indirim sağlıyor.

İş Bankası Maximum kart ise Shell istasyonlarında yapılan harcamalarda toplamda 350 liraya kadar MaxiPuan fırsatı sunuyor.

Berat Albayrak’ın vizyonu gerçekleşiyor: Körfez şirketleri İstanbul Finans Merkezi’ne yöneliyor
SONRAKİ HABER

Bölgesel merkez küresel güç

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler