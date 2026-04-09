Bankalar nisan ve mayıs aylarında akaryakıt harcamalarına 500 TL'ye kadar geri ödeme, indirim ve puan kampanyaları düzenliyor.

Ziraat Bankkart 1 Nisan - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında dört adet 1.250 TL ve üzeri harcamaya 400 TL Bankkart Lira veriyor.

DenizBank Bonus kart belirlenen şartlar dahilinde 500 TL'ye kadar indirim imkanı sunuyor.

Garanti Bonus kullanıcıları Petrol Ofisi istasyonlarında dört kez 1.300 TL harcamaya karşılık 350 TL puan kazanabiliyor.

VakıfBank Worldcard dört kez 1.500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL Worldpuan veriyor.

Akaryakıt harcamalarına özel 500 TL'ye kadar geri ödeme fırsatı sunan bankalar nisan ve mayıs ayı listelerini güncelledi. Kampanyalarda 500 liraya varan indirim ve puan fırsatları dikkat çekiyor.

Nisan ve mayıs ayına özel akaryakıt kampanyalarında 500 liraya varan geri ödemeler öne çıkıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) BANKALAR ARASINDA REKABET KIZIŞTI NTV'de yer alan habere göre, farklı bankalar ve kredi kartları, belirli harcama koşullarını yerine getiren müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. Kampanyalar genellikle belirli tutarlarda ve belirli sayıda yapılan alışverişler sonrası puan ya da indirim verilmesi esasına dayanıyor. Garanti Bonus kullanıcıları, Petrol Ofisi istasyonlarında dört kez yapılacak 1.300 liralık harcamaya karşılık toplam 350 lira puan kazanabiliyor. TEB Bonus kart sahiplerine ise benzer koşullarda 400 lira puan veriliyor. Şekerbank kart kullanıcıları, dördüncü 1.300 lira ve üzeri alışverişlerinde 350 lira bonus elde ediyor.