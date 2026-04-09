Akaryakıt harcamalarına özel 500 TL'ye kadar geri ödeme fırsatı sunan bankalar nisan ve mayıs ayı listelerini güncelledi. Kampanyalarda 500 liraya varan indirim ve puan fırsatları dikkat çekiyor.
BANKALAR ARASINDA REKABET KIZIŞTI
NTV'de yer alan habere göre, farklı bankalar ve kredi kartları, belirli harcama koşullarını yerine getiren müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. Kampanyalar genellikle belirli tutarlarda ve belirli sayıda yapılan alışverişler sonrası puan ya da indirim verilmesi esasına dayanıyor.
Garanti Bonus kullanıcıları, Petrol Ofisi istasyonlarında dört kez yapılacak 1.300 liralık harcamaya karşılık toplam 350 lira puan kazanabiliyor.
TEB Bonus kart sahiplerine ise benzer koşullarda 400 lira puan veriliyor.
Şekerbank kart kullanıcıları, dördüncü 1.300 lira ve üzeri alışverişlerinde 350 lira bonus elde ediyor.
KAMU BANKALARI DA YARIŞTA
Kamu bankaları da kampanyalara güçlü şekilde katılıyor.
Ziraat Bankkart, 1 Nisan – 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak dört adet 1.250 lira ve üzeri harcamaya 400 lira Bankkart Lira sunuyor.
VakıfBank Worldcard, dört kez 1.500 lira ve üzeri alışverişe 400 lira Worldpuan veriyor.
ÖZEL BANKALARDAN İNDİRİMLER
Özel bankaların kampanyalarında ise iade ve indirim seçenekleri öne çıkıyor.
Burganbank ON kart, bin lira ve üzeri harcamalarda toplamda 400 liraya kadar iade sağlıyor.
Yapı Kredi Worldcard, Opet ve Sunpet istasyonlarında dört alışverişe 350 lira puan veriyor.
DenizBank Bonus kart, belirlenen şartların ardından 500 liraya kadar indirim imkanı sunuyor.
DAHA YÜKSEK HARCAMAYA DAHA FAZLA AVANTAJ
Bazı kampanyalar daha yüksek harcama tutarlarına odaklanıyor.
Akbank Axess ve Wings kartları, 2.000 lira ve üzeri dördüncü akaryakıt alışverişinde 200 lira indirim sağlıyor.
İş Bankası Maximum kart ise Shell istasyonlarında yapılan harcamalarda toplamda 350 liraya kadar MaxiPuan fırsatı sunuyor.