Motorlu taşıt sigortalarında (kasko ve trafik sigortası) eksper sistemi değişti. Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) kuruldu.

Pilot uygulama da 1 Nisan tarihi itibarıyla 2 ilde başladı.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Bursa ve Ordu'da kasko sigortası kapsamında ağır ya da tam hasara uğramış motorlu araçlar ile zorunlu trafik sigortasında 40 bin lira ve üzeri hasar görmüş motorlu araçların ekspertiz işleminin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sistemleri üzerinden zorunlu ve sıralı şekilde atanacak sigorta eksperleri tarafından yapıldığını belirterek, "Zorunlu trafik sigortası kapsamındaki 40 bin liranın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi ya da hak sahibinin eksper atamak istemesi halinde atama işlemi yine SBM üzerinden sıralı olarak yapılacak" dedi.

Pilot uygulama kapsamında zorunlu trafik sigortasında hasar tespiti için atanan eksperin, değer kaybı tazminatını da gerçek zarar ilkesi gözeterek hesaplayacağını ve raporunda değer kaybı tazminat tutarına yer vereceğini söyleyen Erdem, "Hak sahipleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin www.sbm. org.tr adresli internet sayfasından "Online İşlemler" ve "Eksper Atama" adımları takip edilerek e-devlet doğrulaması ile eksperi kolaylıkla atayabilecek" diye konuştu.



