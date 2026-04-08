ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes haberi, piyasalara nefes aldırdı. Enerji fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, altın ve borsalar yönünü yukarıya çevirdi. Brent petrol, ateşkesin etkisiyle yüzde 16'dan fazla gerileyerek 90,7 doları görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü yüzde 16 düşüşle 93,19 dolara kadar indi. Avrupa doğal gaz fiyatları ise yaklaşık yüzde 20 düşüşle 43 euronun altını gördü. Brent petrolün varil fiyatı savaşın bir önceki günü 27 Şubat'ta 72,48 dolardan kapanmıştı.



Avrupa doğal gaz fiyatları ise aynı dönemde 31,51 euro seviyesindeydi. ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlayan saldırıları enerji piyasalarında sert yükselişlere yol açtı.

Brent petrol, savaşın etkisiyle 12 Mart'ta 100,46 dolara ulaşırken, 31 Mart'ta 118,35 dolarla zirve yapmıştı. Avrupa doğal gaz fiyatları ise 19 Mart'ta 61,81 euroya çıkarak zirveye ulaşmıştı.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir.)



BIST 100 13.680 PUANI GÖRDÜ



Borsalar da ateşkes haberini yükselişle karşıladı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6.9 yükselişle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5.4 artışla günü tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yüzde 2.5, Hong Kong'da Hang Seng endeksinde yüzde 3.2, Hindistan'da Sensex endeksinde yüzde 3.7 yükselişler görüldü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3.34 artışla13 bin 353 puandan başladı, gün içinde yükseliş yüzde 5.87'ye kadar çıktı. Bankacılık ve ulaşım endeksleri artışta başı çekti. Endeks en yüksek 13 bin 680 puanı görürken, günü yüzde 4.76 artışla 13 bin 536 puandan tamamladı.





GÜMÜŞ DE YÜKSELDİ



Altın başta olmak üzere değerli metallerde de güçlü yükselişler görüldü. Gümüşün ons fiyatı spot piyasada yüzde 5'ten fazla değer kazanarak 77 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Platin yüzde 3.2 yükselişle 2 bin 20, paladyum yüzde 4.1 artışla bin 529 dolara ulaştı.







TÜRKİYE'NİN CDS'İ 1 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE



Ateşkes haberiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan azalışla yüzde 4.24'e, 2 yıllık tahvil faizi 9 baz puan düşüşle yüzde 3.73'e, 5 yıllık tahvil faizi de 9 baz puan düşüşle yüzde 3.86'ya geriledi. Uluslararası piyasalarda tahvil faizlerindeki gerilemeyle Türkiye'nin CDS'i de 31 baz puan düşüşle yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesi olan 254 baz puana indi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan önce 235 baz puan seviyelerinde olan Türkiye'nin CDS'i mart ayında 327 baz puana kadar çıkmıştı.









ALTINDA 3 HAFTANIN ZİRVESİ

Ateşkes ilanıyla altın da yükselişe geçti. Ons fiyatı, ateşkes haberinin ardından dün yüzde 3.1 artışla 4 bin 850 doların üzerine çıkarak son üç haftanın en yüksek seviyesini gördü. Doların küresel para birimleri karşısındaki zayıflaması, altındaki yukarı yönlü seyri destekleyen unsurlardan oldu.