ABD ile İran arasında 6 haftalık gerilimin ardından Pakistan arabuluculuğunda iki haftalık ateşkes sağlandı ve askeri operasyonlar askıya alındı.

TCMB, ABD-İran savaşı süresince döviz piyasalarındaki dalgalanmaları önlemek için rezerv yönetimi ve likidite araçlarını kullanarak müdahale etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz ve likidite yönetimine yönelik attığı adımlar, piyasalarda istikrarı desteklerken bankaların swap işlemlerine yönelmesi dikkat çekti. Küresel ölçekte ise ABD-İran ateşkesi sonrası artan risk ve gerileyen enerji fiyatları, finansal piyasalarda "ateşkes rallisi" olarak adlandırılan güçlü bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi. İşte piyasalardaki son durum…

TCMB'DEN PİYASALARA HIZLI MÜDAHALE

Savaş süresince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasalarında oluşabilecek sert dalgalanmaların önüne geçmek amacıyla bir dizi önlem hayata geçirdi. Banka, rezerv yönetimi ve likidite araçlarını etkin şekilde kullanarak hızlı müdahale kabiliyetini ortaya koydu.

SWAP İŞLEMLERİNE İLGİ ARTIYOR

Bankaların yeniden TCMB ile swap işlemlerine yönelmesi, finansal sistemde döviz likiditesi sorunu bulunmadığına işaret etti. Bu gelişme, mevcut kur rejiminin sağlıklı işlediği yönünde değerlendirmelere neden oldu.

TCMB, bankalara Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerini devreye aldı. Bu uygulamayla kredi ve faiz tarafındaki oynaklığın sınırlandırılması hedefleniyor.

PİYASALARDA SIKIŞIKLIK AZALACAK

Atılan adımla birlikte piyasadaki Türk lirası likidite sıkışıklığının önüne geçilmesi ve bankaların olası likidite sorunlarının engellenmesi amaçlanıyor. Böylece kredi koşullarının daha dengeli bir yapıya kavuşması bekleniyor.

Söz konusu hamle, hem bankacılık sistemindeki TL likiditesini desteklemesi hem de döviz rezervlerini güçlendirmesi açısından önemli görülüyor. TCMB, bu süreçte bankalardan döviz alıp karşılığında TL vererek piyasadaki likiditeyi artırmayı planlıyor.

Analistler, son gelişmelerle birlikte piyasaların pozitif haber akışını fiyatlama konusunda daha istekli bir görünüm sergilediğini ifade ediyor.

DOLAR/TL GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Dolar/TL kuru, yeni güne aşağı yönlü bir seyirle başlamasının ardından sabah saatlerinde 44,5370 seviyesinde işlem gördü.

Dün yukarı yönlü hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 44,6050 seviyesinden tamamladı.

KURDA SABAH SAATLERİNDE GERİLEME

Saat 09.55 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,2 düşüşle 44,5370 seviyesine inerken, avro/TL yüzde 0,8 yükselişle 52,1280'e çıktı. Sterlin/TL ise yüzde 0,9 artışla 59,8290 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan dolar endeksi de yüzde 0,3 gerileyerek 98,7 seviyesine düştü.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin, Orta Doğu'daki riskleri azaltması varlık fiyatları üzerinde olumlu etki yarattı. Ateşkesin kalıcılığı ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatının normalleşip normalleşmeyeceği, piyasaların yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

GÖZLER KÜRESEL VERİ AKIŞINDA

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ile Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

KÜRESEL PİYASALARDA "ATEŞKES RALLİSİ" ETKİSİ

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşması, küresel piyasalarda güçlü bir iyimserlik dalgası yarattı. Jeopolitik gerilimin azalmasıyla birlikte risk iştahı artarken, özellikle hisse senedi piyasalarında sert yükselişler görüldü.

6 HAFTALIK GERİLİM ATEŞKESLE YUMUŞADI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve yaklaşık 6 hafta süren gerilim, tarafların ateşkes konusunda uzlaşmasıyla önemli ölçüde azaldı. Ateşkes haberi sonrası varlık fiyatlarında hızlı değişimler yaşanırken, piyasalarda "ateşkes rallisi" olarak adlandırılan yükseliş hareketi dikkat çekti.

TRUMP: MÜZAKERELERDE İLERLEME SAĞLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, sürenin dolmasına saatler kala yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen süreçte, Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir öncülüğünde tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.

Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların iki haftalığına askıya alınacağını ifade ederek, bunun karşılıklı bir ateşkes olduğunu vurguladı. Ayrıca İran'dan gelen 10 maddelik teklifin müzakereler için uygun bir zemin sunduğunu dile getirdi.

İRAN'DAN MÜZAKERE VE GÜVENLİ GEÇİŞ MESAJI

İran yönetimi, 15 günlük ateşkes sürecinde müzakerelerin sonuçlandırılmasını hedeflediklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise bu süreçte Hürmüz Boğazı üzerinden geçişlerin güvenli şekilde sürdürülebileceğini belirtti.

ENERJİ FİYATLARI GERİLEDİ

Ateşkesin ardından enerji fiyatlarında düşüş beklentisi güçlenirken, bu durum küresel enflasyon baskılarını hafifletti. Piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) için faiz indirimi beklentileri de yeniden güç kazandı. Gözler, Fed toplantı tutanakları ve açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Ateşkes haberinin ABD piyasalarının kapanmasının ardından gelmesiyle vadeli işlemlerde sert yükselişler yaşandı. Nasdaq 100 yüzde 3,2, S&P 500 yüzde 2,5 ve Dow Jones yüzde 2,3 prim yaptı. Tahvil piyasalarında ise alımlar artarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,25 seviyesine geriledi. Dolar endeksi de düşüş eğilimini sürdürdü.

AVRUPA'DA POZİTİF AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Avrupa borsalarında önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ateşkes sonrası vadeli kontratlar güçlü yükseliş sinyali verdi. Stoxx Europe 50 endeksi yüzde 5'in üzerinde artış gösterdi.

Avrupa Birliği yetkilileri ise enerji arzını yakından takip ettiklerini ve koordinasyon toplantılarının sürdüğünü açıkladı.

ASYA BORSALARINDA SERT YÜKSELİŞLER

Ateşkes haberleri, enerji fiyatlarına duyarlı olan Asya piyasalarında daha güçlü bir etki yarattı. Bölge genelinde risk iştahı belirgin şekilde artarken, endekslerde dikkat çekici yükselişler görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 5,4, Güney Kore'de Kospi yüzde 7,6, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 3,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 yükseldi.

Ayrıca Japonya parlamentosu rekor büyüklükte bir bütçeyi onaylarken, Hindistan Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit bıraktı.