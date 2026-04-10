Çorum TOKİ kurası bugün: 2.867 konutun hak sahibi belli oluyor

Anadolu’nun “leblebi başkenti” olarak bilinen Çorum’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında önemli bir aşamaya gelindi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek toplam 2.867 sosyal konut için kura çekimi, 10 Nisan Cuma günü noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında Çorum'da inşa edilecek 2.867 konutun kura çekimi 10 Nisan'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
  • Kura çekimi saat 14.00'te başlayacak ve TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak.
  • Sonuçlar aynı gün içinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek.
  • Konutların 1.200'ü Merkez ilçede, 400'ü Sungurlu'da, 300'ü Alaca, İskilip ve Osmancık'ta inşa edilecek.
  • Kalan konutlar Bayat, Kargı, Laçin, Mecitözü ve Uğurludağ ilçelerine dağıtılacak.

Türkiye'nin en büyük sosyal konut atılımlarından biri olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Çorum'da inşa edilecek 2.867 konutun hak sahipleri bugün gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Sonuçlar ise aynı gün içerisinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek. İşte TOKİ kurasına ilişkin canlı yayın detayları…

TOKİ'DEN ÇORUM'DA DEV KURA

Türkiye genelinde hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yeni bir aşamaya geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Çorum'da inşa edilecek 2.867 sosyal konutun hak sahipleri, 10 Nisan'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Saat 14.00'te başlayacak kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Hak sahipleri ve vatandaşlar, süreci çevrim içi olarak takip edebilecek.

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI TAKİP

TOKİ ÇORUM KONUT DAĞILIMI

Merkez: 1.200 konut

Alaca: 300 konut

Bayat: 200 konut

İskilip: 300 konut

Kargı (Hacıhamza): 63 konut

Laçin: 26 konut

Mecitözü: 28 konut

Osmancık: 300 konut

Sungurlu: 400 konut

Uğurludağ: 50 konut

TOKİ TAM İSİM LİSTESİ ERİŞİME AÇILDI MI?

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler ilan edilecek. Vatandaşlar sonuçlara iki farklı platformdan ulaşabilecek:

TOKİ'nin resmi internet adresi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet sistemi (www.turkiye.gov.tr)

Başvuru yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilecek.

