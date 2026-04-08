Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları nedeniyle Brent petrol fiyatı 110 doların, WTI ise 113 doların üzerine çıktı.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, İran savaşı nedeniyle günlük yaklaşık 11 milyon varil petrol arzının risk altına girdiğini ve nisan ayı için tarihi kriz uyarısında bulundu.

Petrol piyasasında nadir görülen bir gelişme yaşandı ve ABD ham petrolü WTI, küresel referans fiyat olan Brent petrolden daha yüksek seviyede işlem görmeye başladı.

OPEC+ grubunun üretim artışı sinyalleri vermesine rağmen analistler bunun fiyatları kalıcı şekilde düşürmek için yeterli olmayabileceğini belirtiyor.

Rusya'nın Urals ham petrolü varil başına 90 doların üzerine çıkarak son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel enerji piyasaları yeni bir dalgalanma sürecine girdi. Özellikle Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler petrol fiyatlarının hızlı şekilde yükselmesine neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik riskleri piyasalarda arz kesintisi endişesini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, ABD ham petrolü WTI 113 dolar bandına kadar yükseldi.



Hürmüz Boğazı'nın küresel petrol ticareti açısından stratejik önemi fiyat hareketlerinin büyümesinde belirleyici oldu. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'si bu boğazdan geçiyor.

PİYASADA DENGELER DEĞİŞTİ



Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre; petrol piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise nadir görülen fiyat dengesizliği oldu. Normal koşullarda küresel petrol piyasasında referans fiyat olarak kabul edilen Brent petrol, ABD ham petrolü WTI'dan daha yüksek seviyede işlem görür. Bu gelişme enerji piyasalarında arz-talep dengesinin kısa vadede ciddi şekilde bozulduğunu gösteren önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu fiyat tersine dönüşünün arkasında iki önemli faktör var. Birincisi Orta Doğu kaynaklı arz riskleri nedeniyle ABD petrolüne yönelen talebin artması.

İkincisi ise Avrupa ve Asya ülkelerinin alternatif petrol kaynaklarına yönelmesi.



OPEC SINIRLAMAYA ÇALIŞIYOR



Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından üretici ülkeler piyasayı dengelemek için yeni adımlar atmaya başladı. OPEC ve müttefik üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretimi artırmaya yönelik planları enerji piyasasında yakından takip ediliyor. OPEC tarafında üretim artışı sinyalleri verilmesine rağmen analistler bunun fiyatları kalıcı şekilde düşürmek için yeterli olmayabileceğini belirtiyor. Bunun temel nedeni ise küresel petrol piyasasında sorunun yalnızca üretim miktarıyla sınırlı olmaması.