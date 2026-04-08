ABD, İsrail ve İran arasında bir ayı aşkın süredir devam eden savaş, küresel finans trafiğinin yönünü değiştirdi. İstanbul Finans Merkezi (İFM) CEO'su Ahmet İhsan Erdem, Ortadoğu'da savaşın ardından İFM'de yer almak isteyen ve çoğunluğunun merkezi Uzakdoğu ve Körfez ülkelerinde bulunan 40'ın üzerinde firmayla görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) CEO'su Ahmet İhsan Erdem (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Uzakdoğu bölgesinden (Malezya, Japonya, Singapur, Güney Kore, Hong Kong) yoğun ilgi gördüklerini ve yakın temas halinde olduklarını belirten Erdem, "Bölge ülkelerinden ilgili bakanlık ve parlamento üyeleri seviyesinde görüşüyor ve iş birliği potansiyellerini değerlendiriyoruz" diye konuştu.



ROTA DEĞİŞTİ



İFM CEO'su Erdem, bölgedeki faaliyetlerinin bir kısmını Türkiye'ye çekmek isteyen ya da faaliyetlerinde Türkiye'yi daha da derinleştirmek ve operasyonlarını buraya çekmek isteyen bankacılık, finans sektörü, sigorta, İslami finans, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri, çok uluslu şirketlerin bölgesel hazine yönetimleri, dış ticaret ve uluslararası ticaret sektörlerinden şirketler ile görüştüklerini kaydetti.





SÜREÇ HIZLANDI



Türkiye Varlık Fonu'nun altında faaliyet gösteren İFM'nin 2026 yılında, iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yoğun olarak gerçekleştirmek üzere hazırlandıklarını kaydeden Erdem, şöyle konuştu: "Bu sebeple İFM'de yer almayı isteyen firmalarla uzun süre önce planlanan görüşmelerimiz halihazırda başlamıştı. Bununla beraber bölgesel gelişmeler bu temasları yoğunlaştırdı. Son 1.5 ayda gerçekleştirdiğimiz 60'ın üzerindeki görüşmenin yaklaşık 15 tanesi uzun süre önce planlanmıştı. Bölgesel gerilimlerin artmasıyla birlikte son bir ayda, çoğunluğu, merkezi Uzakdoğu ve Körfez ülkelerinde bulunan 40'ın üzerinde firmayla görüşmeler gerçekleştirdik."