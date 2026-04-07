Üyelerine özel olarak sunulan kampanya kapsamında toplam 250 bin koltuk sınırlı sayıda satışa açılırken, Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere birçok uluslararası hatta uygun fiyatlı seyahat imkanı sunuyor. İşte kampanyalı biletlerin geçerli olacağı ülkeler…

9 EURO'DAN BAŞLAYAN BİLET KAMPANYASI

Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların, biletlerini 7-8 Nisan 2026 tarihleri arasında satın alması gerekiyor. Türkiye saatiyle 7 Nisan'da 09.15'te başlayan satışlar, 8 Nisan günü 23.59'a kadar devam edecek. Bu tarihlerde alınan indirimli biletler ise 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 arasındaki yurt dışı seyahatlerinde kullanılabilecek.

Sunulan bu fırsat yalnızca Pegasus'un kendi gerçekleştirdiği direkt yurt dışı uçuşlarında ve Light Paket biletlerde geçerli. Kıbrıs seferleri ile diğer hava yolları iş birliğiyle yapılan uçuşlar kampanya kapsamına dahil edilmiyor. Yolcular, Flypgs.com internet sitesi veya Pegasus mobil uygulaması üzerinden giriş yaparak, toplam 250 bin koltukluk kontenjandan kendilerine uygun uçuşu seçebiliyor.

Kampanya avantajları yalnızca uygun bilet fiyatıyla sınırlı kalmıyor. Light Paket tercih eden yolcular, ek ücretle çeşitli hizmetlerden yararlanabiliyor. Buna göre 9 Euro karşılığında kabin bagajı ya da 12 kg uçak altı bagaj hakkı satın alınabiliyor. Daha fazla konfor isteyen yolcular ise 19 Euro fark ödeyerek Süper Eko paketine geçiş yapabiliyor.

Öte yandan 9 Euro olarak açıklanan başlangıç fiyatına vergiler dahil değil. Havalimanı kullanım bedelleri, yakıt farkı ve hizmet ücretleri toplam tutara eklenirken; seçilen rota, tarih ve uçuş saatine göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Sınırlı sayıdaki koltuk nedeniyle kampanyanın "ilk gelen alır" esasına göre ilerlediği belirtilirken, henüz BolBol üyesi olmayan yolcuların ücretsiz üyelik oluşturarak fırsattan yararlanabileceği ifade ediliyor.

Kampanyanın geçerli olduğu tüm hatlara ulaşmak için Pegasus'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.