Pegasus’tan 9 Euro’dan başlayan biletler: Tarih ve geçerli olan ülkeler

Pegasus Hava Yolları, 7-8 Nisan 2026 tarihlerinde satışa sunduğu 9 Euro’dan başlayan yurt dışı uçak bileti kampanyasıyla kış sezonu için 25 Ekim 2026 - 27 Mart 2027 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli indirim fırsatı başlattı.

  • Pegasus, üyelerine özel 250 bin koltuk sınırlı kampanya kapsamında 7-8 Nisan 2026 tarihlerinde 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla bilet satışı yapacak.
  • Kampanya biletleri 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasındaki direkt yurt dışı uçuşlarında Light Paket biletlerde geçerli olacak.
  • Kıbrıs seferleri ve diğer hava yolları iş birliğiyle yapılan uçuşlar kampanya kapsamı dışında tutuluyor.
  • BolBol üyeleri Flypgs.com veya Pegasus mobil uygulaması üzerinden kampanyadan yararlanabilecek.
  • Başlangıç fiyatına havalimanı kullanım bedelleri, yakıt farkı ve hizmet ücretleri dahil değil.

Üyelerine özel olarak sunulan kampanya kapsamında toplam 250 bin koltuk sınırlı sayıda satışa açılırken, Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere birçok uluslararası hatta uygun fiyatlı seyahat imkanı sunuyor. İşte kampanyalı biletlerin geçerli olacağı ülkeler…

9 EURO'DAN BAŞLAYAN BİLET KAMPANYASI

Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların, biletlerini 7-8 Nisan 2026 tarihleri arasında satın alması gerekiyor. Türkiye saatiyle 7 Nisan'da 09.15'te başlayan satışlar, 8 Nisan günü 23.59'a kadar devam edecek. Bu tarihlerde alınan indirimli biletler ise 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 arasındaki yurt dışı seyahatlerinde kullanılabilecek.

Sunulan bu fırsat yalnızca Pegasus'un kendi gerçekleştirdiği direkt yurt dışı uçuşlarında ve Light Paket biletlerde geçerli. Kıbrıs seferleri ile diğer hava yolları iş birliğiyle yapılan uçuşlar kampanya kapsamına dahil edilmiyor. Yolcular, Flypgs.com internet sitesi veya Pegasus mobil uygulaması üzerinden giriş yaparak, toplam 250 bin koltukluk kontenjandan kendilerine uygun uçuşu seçebiliyor.

Kampanya avantajları yalnızca uygun bilet fiyatıyla sınırlı kalmıyor. Light Paket tercih eden yolcular, ek ücretle çeşitli hizmetlerden yararlanabiliyor. Buna göre 9 Euro karşılığında kabin bagajı ya da 12 kg uçak altı bagaj hakkı satın alınabiliyor. Daha fazla konfor isteyen yolcular ise 19 Euro fark ödeyerek Süper Eko paketine geçiş yapabiliyor.

Öte yandan 9 Euro olarak açıklanan başlangıç fiyatına vergiler dahil değil. Havalimanı kullanım bedelleri, yakıt farkı ve hizmet ücretleri toplam tutara eklenirken; seçilen rota, tarih ve uçuş saatine göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Sınırlı sayıdaki koltuk nedeniyle kampanyanın "ilk gelen alır" esasına göre ilerlediği belirtilirken, henüz BolBol üyesi olmayan yolcuların ücretsiz üyelik oluşturarak fırsattan yararlanabileceği ifade ediliyor.

Kampanyanın geçerli olduğu tüm hatlara ulaşmak için Pegasus'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

