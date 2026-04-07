İstanbul'da en riskli sürücü grubunu temsil eden sıfırıncı basamakta prim 54 bin lirayı aşarken, en düşük riskli 8'inci basamakta bu tutar 9 bin lira seviyesinde kaldı. Böylece riskli ve risksiz sürücüler arasındaki prim farkı yaklaşık yüzde 500'e ulaştı. İşte büyükşehirlerdeki yeni primler…

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA YENİ TARİFE

Zorunlu trafik sigortası primleri yüzde 2,7 oranında artırıldı. İstanbul'da en riskli grup olan sıfırıncı basamakta yer alan içten yanmalı araç sahipleri 54 bin liranın üzerinde prim öderken, en düşük risk grubundaki 8'inci basamakta bu tutar 9 bin lira seviyesinde kaldı.

Böylece iki grup arasındaki fark yaklaşık 5 kat olarak hesaplandı. Ankara'da primler 52 bin lira ile 8 bin lira arasında değişirken, İzmir'de ise 50 bin liranın üzeri ile 8 bin 500 lira civarında şekillendi.

Ticari taksilerde primler yükseldi. İstanbul’da 145 bin liraya kadar çıkan primler, Ankara ve İzmir’de 140 bin lira seviyelerinde belirlendi.

TAKSİLERİN SİGORTASI ARTTI

İstanbul'da ticari taksi sigorta primi en yüksek 145 bin 205 TL, en düşük 24 bin 201 TL oldu.

Ankara'da 141 bin 95 TL-23 bin 516 TL

İzmir'de ise 136 bin 986 TL–22 bin 831 TL aralığında belirlendi.

OTOBÜSLERDE REKOR SEVİYELER

31 koltuk ve üzeri otobüslerde sigorta bedelleri dikkat çekti. İstanbul'da sıfırıncı basamakta prim 356 bin lirayı aşarken, en düşük risk grubunda bu tutar yaklaşık 59 bin lira oldu.

2026’da trafik sigortası olmadan yola çıkanlara 1246 lira ceza uygulanıyor, araçlar trafikten men ediliyor.

SİGORTASIZ ARAÇLARA YAPTIRIM

2026 yılı itibarıyla trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan sürücülere 1246 lira ceza uygulanıyor ve araçlar eksiklik giderilene kadar trafikten men ediliyor. Kaza durumunda ise hem daha yüksek ceza kesiliyor hem de oluşan zarar sürücü tarafından karşılanıyor.

GECİKENE EK MALİYET

Zorunlu trafik sigortasını süresinde yaptırmayan araç sahipleri için her 30 gün gecikmede primlere yüzde 5 ek ücret yansıtılıyor. Bu gecikme zammı toplamda yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.