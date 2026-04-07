Akaryakıta gelecek zam iptal edildi: Güncel benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına yönelik zam beklentisi araç sahiplerinin gündemindeyken, 7 Nisan 2026 için planlanan benzin ve motorin fiyatlarına gelecek olan artış iptal edildi. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, küresel piyasalardaki dalgalanmaya rağmen fiyat artışı pompaya yansımadı.

  • 7 Nisan 2026 için planlanan benzinde 57 kuruş ve motorinde 7,67 TL'lik akaryakıt zammı iptal edildi.
  • Eşel Mobil Sistemi kapsamında maliyet artışlarının büyük bölümü Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanarak tüketici korundu.
  • İstanbul'da benzin litre fiyatı 62,60 TL, motorin fiyatı 77,47 TL seviyesinde kaldı.
  • Ankara'da benzin 63,57 TL, motorin 78,60 TL olarak satılıyor.
  • ABD ile İran arasındaki gerilim petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor.

Akaryakıt fiyatlarında küresel dalgalanmaların etkisi sürerken, devreye alınan Eşel Mobil Sistemi pompaya yansıyan zamların önüne set çekti. Sistem kapsamında maliyet artışlarının büyük bölümü Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanarak tüketici korunurken, ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılaması dikkat çekiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

7 Nisan 2026’da benzine 57 kuruş, motorine 7,67 TL yapılması planlanan zam iptal edildi.

BENZİN VE MOTORİN ARTIŞI İPTAL EDİLDİ

Ntv'nin haberine göre, akaryakıt piyasasında gece yarısı yürürlüğe girmesi beklenen fiyat artışı iptal edildi. Benzinde 57 kuruş, motorinde ise 7,67 liralık zam beklentisi gerçekleşmezken, fiyatlar mevcut seviyelerinde kaldı. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları:

⛽ TÜRKİYE GENELİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Benzin fiyatları şehirden şehre değişiklik gösteriyor:

İstanbul: 62,60 TL

Ankara: 63,57 TL

İzmir: 63,85 TL

Doğu illeri: 65,20 TL

Motorin fiyatları ise şöyle:

İstanbul: 77,47 TL

Ankara: 78,60 TL

İzmir: 78,87 TL

Doğu illeri: 80,33 TL

Eşel Mobil Sistemi kapsamında maliyet artışlarının büyük bölümü Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanarak tüketici korundu.

📍 İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 62,60 TL

Motorin: 77,47 TL

LPG: 34,99 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 62,45 TL

Motorin: 77,32 TL

LPG: 34,39 TL

📍 Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63,57 TL

Motorin: 78,60 TL

LPG: 34,87 TL

📍 İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63,85 TL

Motorin: 78,87 TL

LPG: 34,79 TL

Editör Notu:

Akaryakıt fiyatları döviz kuru, brent petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak sık sık değişebilmektedir. Haberde yer alan fiyatlar 7 Nisan 2026 tarihi itibarıyla geçerli olup, şehir içindeki dağıtım firmalarına ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebilir. Güncel ve anlık fiyatlar için resmi dağıtım şirketleri ve ilgili kurumların verilerinin takip edilmesi önerilir.

