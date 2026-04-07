7 Nisan 2026’da benzine 57 kuruş, motorine 7,67 TL yapılması planlanan zam iptal edildi.

Ntv'nin haberine göre, akaryakıt piyasasında gece yarısı yürürlüğe girmesi beklenen fiyat artışı iptal edildi. Benzinde 57 kuruş, motorinde ise 7,67 liralık zam beklentisi gerçekleşmezken, fiyatlar mevcut seviyelerinde kaldı. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları:

⛽ TÜRKİYE GENELİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Benzin fiyatları şehirden şehre değişiklik gösteriyor:

İstanbul: 62,60 TL

Ankara: 63,57 TL

İzmir: 63,85 TL

Doğu illeri: 65,20 TL

Motorin fiyatları ise şöyle:

İstanbul: 77,47 TL

Ankara: 78,60 TL

İzmir: 78,87 TL

Doğu illeri: 80,33 TL

Eşel Mobil Sistemi kapsamında maliyet artışlarının büyük bölümü Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanarak tüketici korundu.

📍 İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 62,60 TL

Motorin: 77,47 TL

LPG: 34,99 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 62,45 TL

Motorin: 77,32 TL

LPG: 34,39 TL

📍 Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63,57 TL

Motorin: 78,60 TL

LPG: 34,87 TL

📍 İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63,85 TL

Motorin: 78,87 TL

LPG: 34,79 TL

Editör Notu:

Akaryakıt fiyatları döviz kuru, brent petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak sık sık değişebilmektedir. Haberde yer alan fiyatlar 7 Nisan 2026 tarihi itibarıyla geçerli olup, şehir içindeki dağıtım firmalarına ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebilir. Güncel ve anlık fiyatlar için resmi dağıtım şirketleri ve ilgili kurumların verilerinin takip edilmesi önerilir.