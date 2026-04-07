Akaryakıt fiyatlarında küresel dalgalanmaların etkisi sürerken, devreye alınan Eşel Mobil Sistemi pompaya yansıyan zamların önüne set çekti. Sistem kapsamında maliyet artışlarının büyük bölümü Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanarak tüketici korunurken, ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılaması dikkat çekiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
BENZİN VE MOTORİN ARTIŞI İPTAL EDİLDİ
Ntv'nin haberine göre, akaryakıt piyasasında gece yarısı yürürlüğe girmesi beklenen fiyat artışı iptal edildi. Benzinde 57 kuruş, motorinde ise 7,67 liralık zam beklentisi gerçekleşmezken, fiyatlar mevcut seviyelerinde kaldı. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları:
⛽ TÜRKİYE GENELİNDE GÜNCEL FİYATLAR
Benzin fiyatları şehirden şehre değişiklik gösteriyor:
İstanbul: 62,60 TL
Ankara: 63,57 TL
İzmir: 63,85 TL
Doğu illeri: 65,20 TL
Motorin fiyatları ise şöyle:
İstanbul: 77,47 TL
Ankara: 78,60 TL
İzmir: 78,87 TL
Doğu illeri: 80,33 TL
📍 İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 62,60 TL
Motorin: 77,47 TL
LPG: 34,99 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 62,45 TL
Motorin: 77,32 TL
LPG: 34,39 TL
📍 Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 63,57 TL
Motorin: 78,60 TL
LPG: 34,87 TL
📍 İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 63,85 TL
Motorin: 78,87 TL
LPG: 34,79 TL
Akaryakıt fiyatları döviz kuru, brent petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak sık sık değişebilmektedir. Haberde yer alan fiyatlar 7 Nisan 2026 tarihi itibarıyla geçerli olup, şehir içindeki dağıtım firmalarına ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebilir. Güncel ve anlık fiyatlar için resmi dağıtım şirketleri ve ilgili kurumların verilerinin takip edilmesi önerilir.