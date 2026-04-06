CANLI YAYIN
Geri

Sigorta devlerine rekabet soruşturması: Sağlık sigortaları mercek altında

Rekabet Kurumu, dev sigorta şirketlerine soruşturma başlattı. İddialara göre şirketler sağlık sigortalarında fiyatları birlikte belirlemiş, artırmış ya da sabit tutmuş olabilir. Açıklamada, ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul'un bulguları ciddi ve yeterli bulduğuna dikkati çekilerek, 19 teşebbüse soruşturma açıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Rekabet Kurulu, sağlık sigortası pazarında faaliyet gösteren Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Bupa Acıbadem Sigorta dahil 19 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.
  • Sigorta şirketlerinin primleri birlikte belirlemesi, artırması, müşteri ve bölge paylaşımı yapması ile hassas bilgileri paylaşması iddiası soruşturmanın konusunu oluşturuyor.
  • Soruşturma kapsamında Acıbadem Sağlık Hizmetleri, Memorial Sağlık Yatırımları gibi özel sağlık kuruluşları ile SenCard Partners ve Turassist gibi teknik destek şirketleri de yer alıyor.
  • Sigorta şirketleri ile sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında dışlayıcı sözleşmeler akdedilmiş olabileceği iddiası da inceleniyor.
  • Rekabet Kurumu, soruşturma kararının teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği veya yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Rekabet Kurulu, sağlık sigortası pazarında faaliyet gösteren 19 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, sağlık sektörünün birbirinden farklı iş modelleri altında faaliyet gösteren çok sayıda teşebbüs tarafından çeşitli ürün ve hizmetlerin tüketicilere sunulduğu dinamik yapıda organizasyonel ilişkiler ağını teşkil ettiği bildirildi.

Rekabet Kurumu (Görseller AA'dan alınmıştır)


Bu kapsamda sağlık sektörünün önemli bir bileşenini de sigortacılık faaliyetlerinin oluşturduğu belirtilen açıklamada, sigorta şirketlerinin hizmet sunduğu pazarın rekabet hukuku bağlamında çift taraflı pazar olarak nitelendirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, sigorta ürününe sahip bir tüketicinin bu kapsamdaki bir sağlık hizmetinden yararlanması durumunda sigorta şirketi ile tüketici ve sigorta şirketi ile anlaşmalı kurum arasında aynı sağlık harcamasına ilişkin bir seri işlemin gerçekleşmesi gerekliliği doğduğuna işaret edilerek, "Pazarın her iki tarafında da seri halde gerçekleşen işlemler bakımından ise bilgi teknolojileri ürün ve hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Anılan işleyiş, Türkiye'de sağlık sigortası pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin yanı sıra özel sağlık kuruluşları ve özel sağlık kuruluşlarına teknik ve operasyonel destek sağlayan teşebbüslerin de sektörde önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sigortada "kartel" şüphesi: Dev şirketlere soruşturma şoku!



FİYATLARI BİRLİKTE BELİRLEDİLER

Kurum kayıtlarına intikal eden ihbar ve şikayet başvuruları doğrultusunda Kurul tarafından ön araştırma yapılmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili ön araştırma kapsamında, sağlık sigortası pazarında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin aralarında anlaşmak suretiyle primlerin (fiyatların) birlikte belirlenmesi, artırılması veya sabit tutulması, müşteri, bölge veya ürün paylaşımı yapılması ve hassas bilgilerin (fiyat, maliyet, risk verisi) paylaşılması şeklinde davranışları gerçekleştirmiş olabileceği, sağlık sigortası pazarında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ile sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında dışlayıcı sözleşmeler akdedilmiş olabileceği iddiaları başta olmak üzere farklı ihlal iddiaları incelenmiştir."

Sigorta sözleşmesi

LİSTEDE 19 BÜYÜK ŞİRKET VAR

Açıklamada, ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul'un bulguları ciddi ve yeterli bulduğuna dikkati çekilerek, 19 teşebbüse soruşturma açıldığı bildirildi.

Sağlık sigortası

Hakkında soruşturma açılan 19 teşebbüs şöyle sıralandı:

  1. Allianz Sigorta AŞ
  2. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
  3. Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
  4. Aveon Global Sigorta AŞ
  5. Axa Sigorta AŞ
  6. Bupa Acıbadem Sigorta AŞ
  7. Hepiyi Sigorta AŞ
  8. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ
  9. Mapfre Sigorta AŞ
  10. Medisa Sigorta AŞ
  11. Prive Sigorta AŞ
  12. Zurich Sigorta AŞ
  13. Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ
  14. Quick Sigorta AŞ
  15. Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ
  16. Memorial Sağlık Yatırımları AŞ
  17. Özel Edremit Körfez Hastanesi
  18. SenCard Partners Bilgi Teknolojileri AŞ
  19. Turassist Sağlık Destek Hizmetleri AŞ.

Doktor


Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kurbanlık fiyatları listesi 2026: Tosun, dana, düve, koyun ve koç kaç TL'den başlıyor?
SONRAKİ HABER

En ucuzdan en pahalıya 2026 kurbanlık fiyatları!

 Bölünmüş yolda kritik eşik aşıldı | Bakan Uraloğlu: 6 binden 30 bine çıkardık
ÖNCEKİ HABER

Bölünmüş yolda kritik eşik aşıldı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler