Kurban Bayramı yaklaşırken gözler kurbanlık fiyatlarına çevrildi. 2026 yılı için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ilişkin fiyat aralıkları büyük ölçüde şekillendi. Piyasadaki ilk veriler, geçen yıllara kıyasla geniş bir fiyat skalasının oluştuğunu ortaya koyuyor.
BÜYÜKBAŞTA FİYAT ARALIĞI GENİŞLEDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, büyükbaş kurbanlık fiyatları hayvanın canlı ağırlığı, cinsi ve kurbanlık açısından önemli kriterlerden biri olan "kapak atma" durumuna göre farklılık gösteriyor. Bu yıl özellikle iri ve besili hayvanlarda fiyatların üst sınırı dikkat çekiyor.
Kurbanlık vasfını taşıyan tosunların fiyatı 165 bin TL'den başlarken, 800-850 kilogram ağırlığa ulaşan hayvanlarda bu rakam 325 bin TL'ye kadar çıkıyor. Daha düşük ağırlıktaki danalarda ise fiyatlar ortalama 190 bin TL seviyesinde şekilleniyor.
DÜVE VE İNEK FİYATLARI DA YUKARI YÖNLÜ
Büyükbaş kategorisinde düve ve inek fiyatları da belirli bir bantta seyrediyor. Kurbanlık düveler genellikle 120 bin TL ile 145 bin TL arasında alıcı buluyor.
Kısır ineklerde ise fiyatlar ortalama 140 bin TL ile 150 bin TL aralığında değişiyor. Bu segmentte fiyatların daha sınırlı bir aralıkta kalması dikkat çekiyor.
KÜÇÜKBAŞTA DAHA ULAŞILABİLİR SEÇENEKLER
Küçükbaş hayvanlar, daha düşük bütçeyle kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için bu yıl da öne çıkıyor. 2026 itibarıyla küçükbaş kurbanlık fiyatları 17 bin TL ile 23 bin TL arasında değişiyor.
Fiyatların, hayvanın cinsi, kilosu ve genel sağlık durumuna göre farklılık gösterebildiği ifade ediliyor.
UZMANLARDAN "ERKEN ALIM" UYARISI
Sektör temsilcileri, bayrama yaklaşıldıkça talebin artacağına dikkat çekiyor. Bu durumun fiyatlarda sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketlere neden olabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, hem fiyat artışından etkilenmemek hem de daha fazla seçenek bulabilmek için kurbanlık alımının son haftalara bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.