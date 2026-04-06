Kurbanlık fiyatları listesi 2026: Tosun, dana, düve, koyun ve koç kaç TL'den başlıyor?

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken besicilik sektöründeki güncel veriler kurbanlık piyasasının genel çerçevesini belirledi. Büyükbaş hayvanlarda canlı ağırlık, yaş ve kapak atma durumu gibi kriterlere göre 165 bin TL ile 325 bin TL arasında geniş bir fiyat skalası oluşurken; küçükbaş hayvanlar 17 bin TL ile 23 bin TL bandında ulaşılabilir seçenekler olarak ön plana çıkıyor.

  • 2026 yılında büyükbaş kurbanlık fiyatları 165 bin TL ile 325 bin TL arasında değişiyor.
  • Küçükbaş kurbanlık fiyatları 17 bin TL ile 23 bin TL arasında belirlendi.
  • Düve fiyatları 120 bin TL ile 145 bin TL, kısır inekler ise 140 bin TL ile 150 bin TL aralığında satılıyor.
  • Fiyatlar hayvanın canlı ağırlığı, cinsi ve kapak atma durumuna göre farklılık gösteriyor.
  • Uzmanlar bayrama yaklaşıldıkça fiyat artışı yaşanabileceği için erken alım yapılmasını öneriyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken gözler kurbanlık fiyatlarına çevrildi. 2026 yılı için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ilişkin fiyat aralıkları büyük ölçüde şekillendi. Piyasadaki ilk veriler, geçen yıllara kıyasla geniş bir fiyat skalasının oluştuğunu ortaya koyuyor.

Büyükbaş kurbanlıkta fiyatlar hayvanın kilosuna göre ciddi farklılık gösteriyor.

BÜYÜKBAŞTA FİYAT ARALIĞI GENİŞLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, büyükbaş kurbanlık fiyatları hayvanın canlı ağırlığı, cinsi ve kurbanlık açısından önemli kriterlerden biri olan "kapak atma" durumuna göre farklılık gösteriyor. Bu yıl özellikle iri ve besili hayvanlarda fiyatların üst sınırı dikkat çekiyor.

Kurbanlık vasfını taşıyan tosunların fiyatı 165 bin TL'den başlarken, 800-850 kilogram ağırlığa ulaşan hayvanlarda bu rakam 325 bin TL'ye kadar çıkıyor. Daha düşük ağırlıktaki danalarda ise fiyatlar ortalama 190 bin TL seviyesinde şekilleniyor.

DÜVE VE İNEK FİYATLARI DA YUKARI YÖNLÜ

Büyükbaş kategorisinde düve ve inek fiyatları da belirli bir bantta seyrediyor. Kurbanlık düveler genellikle 120 bin TL ile 145 bin TL arasında alıcı buluyor.

Kısır ineklerde ise fiyatlar ortalama 140 bin TL ile 150 bin TL aralığında değişiyor. Bu segmentte fiyatların daha sınırlı bir aralıkta kalması dikkat çekiyor.

KÜÇÜKBAŞTA DAHA ULAŞILABİLİR SEÇENEKLER

Küçükbaş hayvanlar, daha düşük bütçeyle kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için bu yıl da öne çıkıyor. 2026 itibarıyla küçükbaş kurbanlık fiyatları 17 bin TL ile 23 bin TL arasında değişiyor.

Fiyatların, hayvanın cinsi, kilosu ve genel sağlık durumuna göre farklılık gösterebildiği ifade ediliyor.

UZMANLARDAN "ERKEN ALIM" UYARISI

Sektör temsilcileri, bayrama yaklaşıldıkça talebin artacağına dikkat çekiyor. Bu durumun fiyatlarda sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketlere neden olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, hem fiyat artışından etkilenmemek hem de daha fazla seçenek bulabilmek için kurbanlık alımının son haftalara bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

