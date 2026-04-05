Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada bir arz krizi yaşandığına dikkat çekerek, "Türkiye olarak dünyanın kötüye gitmesini asla istemiyoruz. Bu süreci, ülke olarak güçlü şekilde atlatacağız. Allah'ın izniyle, ülkemizi bu ateş çemberine sokmadan bu süreci geçireceğiz" dedi.



Vav TV'de yayınlanan Gençlerle Baş Başa programında öğrencilerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, soruları cevapladı, Türkiye'nin attığı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.



% 8'İ GABAR'DAN



Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'inin şu anda Gabar'dan geldiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı çok önemli şekilde etkilendi. Dünyada günde yaklaşık 11 milyon varil petrol eksik şu anda, piyasaya çıkmıyor. Dolayısıyla milli petrol şirketimizle ürettiğimiz her varil, bizim için çok çok kıymetli" diye konuştu.



Yapay zekâ çağında veri merkezlerinin çok önemli hale geldiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, şunları söyledi: "Dünyanın her yerinde şu anda veri merkezleriyle alakalı çok büyük yatırımlar yapılıyor. Yapay zekâ ile enerji iç içe. Veri merkezini yapıyorsunuz, orada kritik olan iki şey var; bir, çipin olacak. İki, elektriğin olacak. Bu ikisini mutlaka bir araya getirmek gerekiyor. Türkiye'yi adeta veri rafinerilerinin olduğu bir ülkeye döndürmek istiyoruz."





NÜKLEER TEKNOLOJİYİ İHRAÇ EDECEĞİZ



Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hedeflerini de anlatan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin şu anda ilerlediğini, ayrıca Sinop ve Trakya projelerinin de bulunduğunu ifade etti. Nükleerde küçük modüler reaktörlerin de çok önemli olduğuna vurgu yapan Bayraktar, "Kendi şirketlerimizle; bu teknolojiyi üreten ve bu teknolojiye sahip, bunun fikri mülkiyetini ortaya koymuş, tasarımını yapmış şirketlerle kendi teknolojimizi ülkemizde inşa edip ondan sonra da belki ihraç eden bir noktaya geleceğiz" dedi.