Bakanlık üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda fiyat hareketlerini takip etmeye ve piyasa denetimlerini kesintisiz sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu daha önce fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 183 işletmeye 96,6 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

Ticaret Bakanlığı İstanbul'daki bir market zincirinde yaptığı incelemede çeri domatesin halden 50 liraya alınıp 250 liraya, Çengelköy salatalığın 60 liraya alınıp 135 liraya, kırmızı biberin 70 liraya alınıp 225 liraya satıldığını tespit etti.

Fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul'da bir market zincirinde gerçekleştirdiği inceleme vurgunun boyunu gözler önüne serdi.

Antalya'da halden 50 liraya alınan çeri domatesin markette tüketiciye 250 lira fiyatla satıldığı tespit edildi. Ayrıca yine komisyoncudan 60 liraya alınan Çengelköy salatalığın raf fiyatının 135 lira olduğu, halden 70 liraya alınan kırmızı biberin ise 225 lira etiketle satıldığı belirtildi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI



Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki bir marketler zincirinde çeri domates, Çengelköy salatalık ve kırmızı biberdeki fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde inceledi.



Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen firmalarca haksız fiyat artışı yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, "Gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilmiştir" denildi.



Çeri domateste üretici ile raf fiyatı arasında 5 kat fark oluşurken zincir marketin ürünü yüzde 127 kârla sattığı belirlendi.

RAFTA 5 KAT ARTTI

Bakanlığın, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan incelemelerde çeri domatesin, İstanbul'da faaliyet gösteren tüccar tarafından Antalya Kumluca Hali'nde faaliyet gösteren komisyoncudan 50 liradan satın alındığı, aynı tüccar tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren zincir markete 110 liradan satıldığı, söz konusu zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 250 liradan sunulduğu tespit edildi.



Böylece çeri domatesin üretici ile raf fiyatı arasında 5 kat fark oluşurken, zincir marketin ürünü yüzde 127 kârla sattığı belirlendi.

Açıklamada, Çengelköy salatalığın İstanbul'da faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 60 liradan satıldığı, zincir market tarafından ise tüketiciye 135 liradan sunulduğu ifade edilerek, kırmızı biberin ise Antalya Kumluca Hali'nde faaliyet gösteren komisyoncu tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren tüccara 70 liradan, aynı tüccar tarafından zincir markete 100 liradan satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 225 liraya sunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firma hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması için konuyu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletti.



FIRSATÇILIĞA GEÇİT YOK

İnceleme sürecine ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda fiyat hareketlerini yakından takip etmeye, piyasalarda adil, şeffaf ve dengeli fiyat oluşumunu sağlamaya, tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimizi ülke genelinde kesintisiz ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Fırsatçılığa ve haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir" denildi.



ADIM ADIM VURGUN



ÇERİ DOMATES: İstanbul'daki tüccar Antalya'daki komisyoncudan 50 liraya aldı. Tüccar zincir markete 110 liradan sattı. Market tüketiciye 250 lira raf fiyatı koydu.



SALATALIK: İstanbul'daki komisyoncu zincir markete 60 liradan sattı. Market 135 lira etiket koydu.



KIRMIZI BİBER: Antalya'daki komisyoncu İstanbul'daki tüccara 70 liradan sattı. Tüccar 100 liraya markete sattı. Market ise tüketiciye 225 lira fiyat çekti.



FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA 96.6 MİLYON LİRA CEZA



Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticaretiyle iştigal eden toplam 183 işletmeye 96.6 milyon lira idari para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirmişti. Bakanlığın açıklamasında, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 3 Nisan'da yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda, toptancı halleri ve marketlerde yapılan sebze ve meyve ürünlerine yönelik denetimlere ilişkin tespitlerin değerlendirildiği ifade edildi. Tüketicilerin korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticaretiyle iştigal eden toplam 183 işletme hakkında işlem tesis edilmiştir."