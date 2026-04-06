1.3 milyon TL bandı aşılmak üzere: Nisan ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların maliyetlere yansıması sıfır kilometre araçlarda yeni fiyat güncellemelerini beraberinde getirdi. Özellikle giriş segmentinde dahi fiyatların 1.3 milyon TL bandına dayanması dikkat çekerken piyasada bu rakamın altında kalan model sayısı sadece bire düştü. İşte Nisan ayı itibarıyla güncellenen otomobil fiyatları, öne çıkan kampanyalar ve en uygun fiyatlı 10 sıfır modelin tam listesi.

1.3 milyon TL bandı aşılmak üzere: Nisan ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu
  • Nisan 2025 itibarıyla Türkiye'de 1,3 milyon TL altında sadece bir sıfır otomobil modeli kaldı ve en ucuz araç 1 milyon 295 bin TL seviyesinde bulunuyor.
  • Dacia Sandero Essential TCe 100 modeli 1.295.000 TL fiyatla Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobil oldu.
  • Döviz kurlarındaki dalgalanma ve artan maliyet baskısı nedeniyle birçok araçta yukarı yönlü fiyat güncellemeleri yapıldı.
  • En ucuz 10 sıfır otomobil listesinde Opel Corsa 1.325.000 TL, Kia Picanto 1.335.000 TL ve Fiat Egea 1.429.900 TL ile yer aldı.
  • Otomotiv markaları Nisan ayına özel kampanyalar düzenleyerek rekabeti korumaya çalışıyor.

Bahar aylarının gelişiyle birlikte otomotiv sektöründe hareketlilik hız kazandı. Markalar, Nisan ayına özel kampanyalarını duyururken, döviz kurlarındaki dalgalanma ve artan maliyet baskısına rağmen bazı modeller fiyatlarını korumayı başardı. Ancak birçok araçta yukarı yönlü fiyat güncellemeleri dikkat çekti.

Nisan kampanyalarıyla birlikte otomotiv piyasasında hareketlilik yeniden hız kazandı.

PİYASADA DALGALANMA SÜRÜYOR

Küresel gelişmelerin etkisi otomotiv sektöründe hissedilmeye devam ediyor. Özellikle uluslararası gerilimlerin piyasalara yansıması, araç fiyatlarında istikrarsız bir tablo ortaya koyuyor. Buna rağmen firmalar, rekabeti koruyabilmek adına kampanyalarını yenileyerek tüketiciye ulaşmayı sürdürüyor.

Döviz kuru ve maliyet artışları fiyat listelerine doğrudan yansımaya devam ediyor.

1.3 MİLYON TL ALTINDA TEK MODEL KALDI

Nisan ayı itibarıyla sıfır otomobil piyasasında dikkat çeken en önemli detay, 1.3 milyon TL'nin altında yalnızca tek bir modelin kalmış olması. En düşük fiyatlı aracın 1 milyon 295 bin TL seviyesinde olduğu görülüyor. Bu durum, giriş segmentinde dahi fiyatların ciddi seviyelere ulaştığını ortaya koyuyor.

Giriş segmentinde bile fiyatlar 1.3 milyon TL sınırına dayandı.

İŞTE NİSAN AYININ EN UCUZ 10 SIFIR OTOMOBİLİ

Açıklanan güncel listeye göre Türkiye'de satışta olan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller ve başlangıç fiyatları şöyle sıralanıyor:

Dacia Sandero Essential TCe 100 – 1.295.000 TL
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin Manuel Edition – 1.325.000 TL
Kia Picanto 1.0L 67 PS Otomatik Cool – 1.335.000 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel – 1.429.900 TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 HP Manuel Jump – 1.442.000 TL
Dacia Jogger Extreme TCe 110 (7 koltuk) – 1.595.000 TL
Fiat Grande Panda 1.2 MHEV 110 HP eDCT Icon Otomatik – 1.669.900 TL
Dacia Sandero Stepway Expression Eco-G 120 Otomatik – 1.681.000 TL
Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic 90 HP Evolution – 1.695.000 TL
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 PS Tekna – 1.699.000 TL

En uygun fiyatlı modelin 1 milyon 295 bin TL seviyesinde olması dikkat çekti.

FİYATLAR YUKARI YÖNLÜ BASKI ALTINDA

Listede yer alan modeller incelendiğinde, özellikle giriş ve B segmentindeki araçların dahi 1.3 milyon TL bandına dayandığı görülüyor. Uzmanlara göre, maliyet artışlarının devam etmesi halinde önümüzdeki aylarda bu sınırın tamamen ortadan kalkması bekleniyor.

1.3 milyon TL bandı aşılmak üzere: Nisan ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu-6

TÜKETİCİ BEKLEMEDE

Fiyatların yükseliş eğiliminde olması, otomobil almayı planlayan tüketicileri temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Kampanyaların kısa vadeli avantajlar sunsa da genel fiyat seviyesinin yüksek seyretmesi, karar süreçlerini doğrudan etkiliyor. Nisan ayı verileri ise piyasadaki bu sıkışık görünümün sürdüğüne işaret ediyor.

