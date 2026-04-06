Nisan 2025 itibarıyla Türkiye'de 1,3 milyon TL altında sadece bir sıfır otomobil modeli kaldı ve en ucuz araç 1 milyon 295 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Bahar aylarının gelişiyle birlikte otomotiv sektöründe hareketlilik hız kazandı. Markalar, Nisan ayına özel kampanyalarını duyururken, döviz kurlarındaki dalgalanma ve artan maliyet baskısına rağmen bazı modeller fiyatlarını korumayı başardı. Ancak birçok araçta yukarı yönlü fiyat güncellemeleri dikkat çekti.

Küresel gelişmelerin etkisi otomotiv sektöründe hissedilmeye devam ediyor. Özellikle uluslararası gerilimlerin piyasalara yansıması, araç fiyatlarında istikrarsız bir tablo ortaya koyuyor. Buna rağmen firmalar, rekabeti koruyabilmek adına kampanyalarını yenileyerek tüketiciye ulaşmayı sürdürüyor.

Döviz kuru ve maliyet artışları fiyat listelerine doğrudan yansımaya devam ediyor.

1.3 MİLYON TL ALTINDA TEK MODEL KALDI

Nisan ayı itibarıyla sıfır otomobil piyasasında dikkat çeken en önemli detay, 1.3 milyon TL'nin altında yalnızca tek bir modelin kalmış olması. En düşük fiyatlı aracın 1 milyon 295 bin TL seviyesinde olduğu görülüyor. Bu durum, giriş segmentinde dahi fiyatların ciddi seviyelere ulaştığını ortaya koyuyor.