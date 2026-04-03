Kira artış oranı 12 aylık enflasyon ortalaması esas alınarak hesaplandı ve konut ile iş yerleri için geçerli olacak.

Mart 2025 ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 30,87 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanan verilere göre Nisan 2025 kira artış oranı yüzde 32,82 olarak belirlendi.

Türkiye'de kiracı ve ev sahiplerinin merakla beklediği Nisan 2026 kira artış oranı yüzde 33,39 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mart ayı enflasyonu yüzde 1,94, yıllık enflasyon ise yüzde 30,87 oldu. İşte kira artışı için örnek hesaplama…

MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 30,87 olarak gerçekleşirken, Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,94 olarak açıklandı.

Nisan ayı kira artış oranı netleşti: Yüzde 33,39!

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde açıkladığı enflasyon verileri kapsamında Mart ayı rakamlarını 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da duyurdu. Açıklanan verilerle birlikte Nisan ayına ilişkin kira artış oranı da netleşirken, konut ve iş yerleri için uygulanacak artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

Mart ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Nisan ayında kiralara uygulanabilecek azami artış oranı da ortaya çıktı. 12 aylık enflasyon ortalaması esas alınarak hesaplanan tavan zam oranı yüzde 32,82 olarak belirlendi.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışında uygulanabilecek en yüksek oran, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenir. Zam hesaplanırken mevcut kira bedeli bu oran üzerinden artırılır; çıkan tutar mevcut kiraya eklenerek yeni kira miktarı ortaya çıkar.

NİSAN AYINA AİT KİRA ARTIŞ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

◾Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: %32,82

Kira Artış Tutarı: 6.564,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.564,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 318.768,00 TL

◾Mevcut Kira Bedeli: 25.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: %32,82

Kira Artış Tutarı: 8.205,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.205,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 398.460,00 TL

◾Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: %32,82

Kira Artış Tutarı: 9.846,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.846,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 478.152,00 TL

◾Mevcut Kira Bedeli: 35.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: %32,82

Kira Artış Tutarı: 11.487,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 46.487,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 557.844,00 TL

◾Mevcut Kira Bedeli: 40.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: %32,82

Kira Artış Tutarı: 13.128,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 53.128,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 637.536,00 TL