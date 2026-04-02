Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in İstanbul Sanayi Odası ev sahipliğindeki toplantısına ilişkin bir gazetede çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in İstanbul Sanayi Odası (İSO) ev sahipliğinde gerçekleştirdiği toplantıya yönelik iddialara ilişkin, "Yalan unsurlarla, kamuoyuna olumsuz bir algı ile sunma çabası kabul edilemez." ifadesini kullandı.

KAMUOYUNA OLUMSUZ BİR ALGI İLE SUNMA ÇABASI KABUL EDİLEMEZ



Haberin söz konusu gazetenin ilk sayfasından yayımlandığı bildirilen açıklamada, "Sayın Bakanımızın İSO ev sahipliğinde sanayicilerimizle bir araya geldiği toplantıyı yalan unsurlarla, kamuoyuna olumsuz bir algı ile sunma çabası kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

"OLUMLU ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ"

Açıklamada, haberin gazetecilik faaliyeti değil, karalama çabası olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaynak belirtilmeden ve doğruluğunun teyidi için tarafımızla iletişime geçilmeden 'iddia ediliyor' şeklinde yapılan bir habercilik, bilinçli bir algı oluşturma gayretinden öteye geçmemektedir. Bu çerçevede, Sayın Bakanımızın sanayicilerimizle gerçekleştirdiği toplantı, basına kapalı olarak önce sunum, ardından istişare şeklinde yapılmış olup, samimi, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşmiştir. Bağlamından kopartılarak kötü niyetle servis edilen haberlere kamuoyunun itibar etmemesi önem arz etmektedir."