Türkiye, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi kapsamında Dünya Bankasından 1,67 milyar avro uygun koşullu finansman temin etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'ne yönelik finansman Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.
PROJEYİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI YÜRÜTECEK
Dünya Bankasından 1,67 milyar avro tutarında uygun koşullu finansman sağlanacak proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.
TÜRKİYE'NİN REKABET GÜCÜ ARTACAK
Söz konusu kredi, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Demir Yolu Hattı'nın inşası için kullanılacak.
İstanbul Boğazı için alternatif bir demir yolu bağlantısı sağlayacak projeyle Türkiye'nin ulusal ve kıtalar arası ulaştırma koridorlarındaki rekabet gücü artırılacak ve İstanbul'un küresel aktarma merkezi vasfı güçlendirilecek.
Dünya Bankası tarafından sağlanacak krediye ilaveten, diğer uluslararası finans kuruluşlarından da kaynak sağlanacak. Nihai aşamada proje için temin edilecek toplam uygun koşullu dış finansman tutarı yaklaşık 6,75 milyar dolara ulaşacak.
DIŞ FİNANSMAN TUTARI 3 MİLYAR AVROYA ULAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu krediyle 2026'da sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 3 milyar avroya ulaştığını belirtti.
Şimşek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla Orta Vadeli Program çerçevesinde, ulaştırma sektörüne yönelik kamu yatırımlarına desteklerimiz güçlü şekilde devam edecek." dedi.
Dünya Bankası ile tesis edilen işbirliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini ve 2024-2028 dönemini kapsayan Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) kapsamında mevcut 17 milyar dolarlık portföye ek olarak 18 milyar dolar daha kaynak hedeflendiğini vurgulayan Şimşek, böylece toplam finansmanın 35 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti.