Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında duyurulan Ulusal Staj Programı başvuruları dün saat 23.59'da sona erdi. "İŞKUR'la Geleceğini Şekillendir" sloganıyla üniversite öğrencilerini staj imkanına kavuşturan programa, "ulusalstajprogrami.iskur. gov.tr" internet sitesi üzerinden 323 binden fazla kişi başvurdu.



BELGE VERİLECEK



İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Nazan Öksüz, başvuruları 6 Ocak tarihinde başlayan programa 435 binin üzerinde öğrencinin ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Bu öğrencilerin 323 bini başvurularını tamamladı. 37 bini ise sadece e-Devlet kısmını tamamladı. Diğer kalanlar ise ya şartları sağlamadıkları için ya da diğer nedenlerle başvurularını yarım bıraktı" dedi.

Başvuru süresinin sona ermesiyle değerlendirme, eşleştirme ve yerleştirme süreçlerinin başlayacağını belirten Öksüz, sürece ilişkin olarak da şu bilgileri paylaştı: "Başvuruların sona ermesinin ardından, değerlendirme aşamasında öğrencilerin sisteme girdiği bilgi ve belgeler, başta üniversitelerin kariyer merkezleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca kontrol edilecek. Ardından bir stajyer havuzu oluşturulacak ve bu havuz işverenlere açılacak. İşverenler, adayın bölümü, akademik yetkinlikleri, sahip olduğu belge ve sertifikaları gibi filtremeler yaparak mayıs-aralık döneminde kendi işletmelerine uygun adaylara staj teklifi gönderecek. Daha sonra staj süreci başlayacak. Staj sürecini başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi verilecek."





NELER YAPILACAK?



