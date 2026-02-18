Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, İran merkezli bölgesel çatışmaların başlamasının ardından iki hafta içinde 8 milyar doların üzerinde değere sahip yaklaşık 60 ton altını satması ve takas etmesi piyasalarda yankı uyandırırken, konuya ilişkin ilk resmi açıklama geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların ekonomiye etkisini en aza indirmek için altın kaynaklı işlemlerin kullanılmasının son derece doğal tercih olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, " İşlemlerin önemli kısmı vadeli altın-döviz takası niteliğinde. Yani vadesi geldiğinde söz konusu altınlar yeniden rezervlerimize geri dönecek ." dedi.

Körfez bölgesindeki savaşın Türkiye ekonomisi ve piyasalara etkileri ile alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, gelişmelerin enflasyondan büyümeye, enerjiden ticarete kadar çeşitli alanlarda etkisini gösterdiğine dikkati çekerek, enflasyonist etkileri azaltıcı tedbirlerin vakit kaybetmeden alındığını kaydetti.

Rezerv tutmanın temel amacının para ve kur politikalarına olan güveni güçlendirmek ile ekonomiyi jeopolitik risklere karşı korumak olduğunu belirten Karahan, 2016 yılında 377 ton olan altın rezervlerinin iki katına çıktığını ve Mart 2026 itibarıyla toplam rezerv içindeki payının yüzde 60'ı aştığını bildirdi.

Yakın dönemde miktar altını döviz karşılığı altın swap için kullandıklarını ve miktar altın satışı gerçekleştirdiklerini doğrulayan Karahan, "Merkez bankacılığında bu tür işlemleri ticari bir kar-zarar perspektifiyle değerlendirmek doğru değil. Bizim önceliğimiz finansal istikrar ve politika etkinliği. Bu kapsamda yaptığımız işlemler, döviz pozisyonumuzu güçlendirmeye yönelik." dedi.