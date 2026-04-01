Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme süresi 31 Mart'ta sona eren borçlara ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Kurum, yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle son ödeme tarihinin 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.
TEKNİK AKSAKLIKLAR SÜREYİ ETKİLEDİ
SGK tarafından yapılan bilgilendirmede, muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSİP) altyapısında gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlerde gecikmeler yaşandığı belirtildi. Bu aksaklıkların kullanıcı işlemlerini etkilediği ifade edildi.
HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Yapılan açıklamaya göre süre uzatımı;
🔎5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerini,
🔎Kendi adına çalışan sigortalıları,
🔎Diğer sigortalılar ile genel sağlık sigortalılarını kapsıyor.
Bu kapsamda cari dönem sigorta prim borçları, yapılandırma ve taksitlendirme ödemeleri ile diğer tüm borçların ödeme süresi uzatılmış oldu. Ayrıca borçlanma ve ihya kapsamındaki ödemeler de bu düzenlemeye dahil edildi.
ÖDEMELER ZAMANINDA YAPILMIŞ SAYILACAK
SGK, 31 Mart 2026 son ödeme tarihli borçların, 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış kabul edileceğini bildirdi. Bu düzenleme sayesinde vatandaşlar herhangi bir hak kaybı yaşamayacak.
GECİKME CEZASI UYARISI
Kurum, sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ödemelerin belirtilen süre içinde yapılmasının önemine dikkat çekti. Aksi halde gecikme cezası ve zam uygulanabileceği, ayrıca yapılandırma planlarının bozulabileceği uyarısında bulunuldu.