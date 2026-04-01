CANLI YAYIN
Geri

SGK duyurdu: Prim borcu ve yapılandırma ödemelerinde süre uzatıldı!

Sosyal Güvenlik Kurumu, sistemdeki teknik aksaklıklar nedeniyle 31 Mart 2026 tarihli borç ödeme süresini 7 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar uzattı. Peki, hangi borçlar yapılandırma kapsamında ve kimleri kapsıyor? İşte SGK'dan gelen duyurunun detayları...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
SGK duyurdu: Prim borcu ve yapılandırma ödemelerinde süre uzatıldı!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • SGK, teknik aksaklıklar nedeniyle 31 Mart'ta sona eren borçların ödeme süresini 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar uzattı.
  • Mali Otomasyon Sistemi (MOSİP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmaları nedeniyle hizmetlerde gecikmeler yaşandı.
  • Süre uzatımı, 5510 sayılı Kanun kapsamındaki işyerleri, kendi adına çalışanlar ve genel sağlık sigortalılarının cari prim borçları, yapılandırma ve borçlanma ödemelerini kapsıyor.
  • 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar yapılan ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacak ve hak kaybı olmayacak.
  • Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde gecikme cezası, zam uygulanacak ve yapılandırma planları bozulabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme süresi 31 Mart'ta sona eren borçlara ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Kurum, yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle son ödeme tarihinin 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

SGK, teknik aksaklıklar nedeniyle borç ödeme süresini uzattı.

TEKNİK AKSAKLIKLAR SÜREYİ ETKİLEDİ

SGK tarafından yapılan bilgilendirmede, muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSİP) altyapısında gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlerde gecikmeler yaşandığı belirtildi. Bu aksaklıkların kullanıcı işlemlerini etkilediği ifade edildi.

MOSİP altyapısındaki güncelleme çalışmaları işlemleri geciktirdi.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Yapılan açıklamaya göre süre uzatımı;

🔎5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerini,
🔎Kendi adına çalışan sigortalıları,
🔎Diğer sigortalılar ile genel sağlık sigortalılarını kapsıyor.

Bu kapsamda cari dönem sigorta prim borçları, yapılandırma ve taksitlendirme ödemeleri ile diğer tüm borçların ödeme süresi uzatılmış oldu. Ayrıca borçlanma ve ihya kapsamındaki ödemeler de bu düzenlemeye dahil edildi.

Son ödeme tarihi 7 Nisan 2026 saat 23.59 olarak belirlendi.

ÖDEMELER ZAMANINDA YAPILMIŞ SAYILACAK

SGK, 31 Mart 2026 son ödeme tarihli borçların, 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış kabul edileceğini bildirdi. Bu düzenleme sayesinde vatandaşlar herhangi bir hak kaybı yaşamayacak.

GECİKME CEZASI UYARISI

Kurum, sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ödemelerin belirtilen süre içinde yapılmasının önemine dikkat çekti. Aksi halde gecikme cezası ve zam uygulanabileceği, ayrıca yapılandırma planlarının bozulabileceği uyarısında bulunuldu.

SONRAKİ HABER

ÖNCEKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler