SGK tarafından yapılan bilgilendirmede, muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSİP) altyapısında gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlerde gecikmeler yaşandığı belirtildi. Bu aksaklıkların kullanıcı işlemlerini etkilediği ifade edildi.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Yapılan açıklamaya göre süre uzatımı;

🔎5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerini,

🔎Kendi adına çalışan sigortalıları,

🔎Diğer sigortalılar ile genel sağlık sigortalılarını kapsıyor.

Bu kapsamda cari dönem sigorta prim borçları, yapılandırma ve taksitlendirme ödemeleri ile diğer tüm borçların ödeme süresi uzatılmış oldu. Ayrıca borçlanma ve ihya kapsamındaki ödemeler de bu düzenlemeye dahil edildi.