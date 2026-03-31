Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 133 bin artarak 2 milyon 981 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 0,3 puan yükselişle yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 8,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 48,2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 31,1 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 21,8 olarak hesaplandı.

Sanayi iş gücü

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, şubatta bir önceki aya göre 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5 iken kadınlarda yüzde 35,2 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubatta bir önceki aya göre aynı kalarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.