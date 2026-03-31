Yönetimler aidat takibi için Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında icra takibi ve dava açma gibi yasal yolları kullanmaya devam edebilecek.

Site ve apartman yönetimlerinin bundan sonra kapalı devre dijital platformlar, kişiye özel SMS ve mobil uygulamalar gibi yöntemler kullanması bekleniyor.

KVKK, ortak alanların misafir ve ziyaretçilere de açık olması nedeniyle bu uygulamanın kişisel verilerin kontrolsüz yayılmasına neden olduğunu belirtti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, apartman ve sitelerde aidat borçlularının isim, daire numarası ve borç tutarlarının ortak alanlarda ilan edilmesini hukuka aykırı buldu.

Apartman ve site yönetimlerinin yıllardır başvurduğu "borçlu listesi" uygulaması tarihe karışıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK), aidat ve demirbaş borcu bulunan sakinlerin bilgilerinin bina girişleri, asansörler ve panolarda ilan edilmesini hukuka aykırı bulması, yönetim anlayışında önemli bir değişimin kapısını araladı.

Kurulun ilke kararına göre, borçlu kişilere ait ad-soyad, daire numarası ve borç tutarı gibi bilgilerin ortak alanlarda paylaşılması, kişisel verilerin üçüncü kişilerle ifşası anlamına geliyor. Bu nedenle söz konusu listelerin derhal kaldırılması isteniyor.

KVKK kararıyla ortak alanlarda borçlu listesi paylaşımı yasaklandı.

KİŞİSEL VERİ VURGUSU: "HERKESE AÇIK TEŞHİR İHLALDİR"

Kararda, ortak kullanım alanlarının yalnızca kat maliklerine değil; misafirlere, ziyaretçilere ve bina dışından kişilere de açık olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun, kişisel verilerin kontrolsüz biçimde yayılmasına neden olduğu belirtildi.

KVKK, muhatabı belirsiz bir topluluğa yapılan bu tür paylaşımların, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na açıkça aykırılık oluşturduğunu vurguladı. Uygulamaya devam eden yönetimler için ise idari para cezası ve çeşitli yaptırımlar gündemde.