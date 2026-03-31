KVKK’dan emsal karar: Apartman ve sitelerde borç listesi asmak artık yasak!

Apartman ve site yönetimlerinde yıllardır süregelen 'borçlu listesi' uygulaması KVKK kararıyla sona erdi. Bina girişlerine ve asansörlere asılan isim-soy isim ve borç tutarı bilgilerini 'ifşa' sayan Kurul, bu uygulamaya devam eden yönetimlere idari para cezası verileceğini açıkladı. İşte apartmanlarda dijital bilgilendirme döneminin detayları.

  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, apartman ve sitelerde aidat borçlularının isim, daire numarası ve borç tutarlarının ortak alanlarda ilan edilmesini hukuka aykırı buldu.
  • KVKK, ortak alanların misafir ve ziyaretçilere de açık olması nedeniyle bu uygulamanın kişisel verilerin kontrolsüz yayılmasına neden olduğunu belirtti.
  • Karara uymayan yönetimler idari para cezası ve çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
  • Site ve apartman yönetimlerinin bundan sonra kapalı devre dijital platformlar, kişiye özel SMS ve mobil uygulamalar gibi yöntemler kullanması bekleniyor.
  • Yönetimler aidat takibi için Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında icra takibi ve dava açma gibi yasal yolları kullanmaya devam edebilecek.

Apartman ve site yönetimlerinin yıllardır başvurduğu "borçlu listesi" uygulaması tarihe karışıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK), aidat ve demirbaş borcu bulunan sakinlerin bilgilerinin bina girişleri, asansörler ve panolarda ilan edilmesini hukuka aykırı bulması, yönetim anlayışında önemli bir değişimin kapısını araladı.

Kurulun ilke kararına göre, borçlu kişilere ait ad-soyad, daire numarası ve borç tutarı gibi bilgilerin ortak alanlarda paylaşılması, kişisel verilerin üçüncü kişilerle ifşası anlamına geliyor. Bu nedenle söz konusu listelerin derhal kaldırılması isteniyor.

KİŞİSEL VERİ VURGUSU: "HERKESE AÇIK TEŞHİR İHLALDİR"

Kararda, ortak kullanım alanlarının yalnızca kat maliklerine değil; misafirlere, ziyaretçilere ve bina dışından kişilere de açık olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun, kişisel verilerin kontrolsüz biçimde yayılmasına neden olduğu belirtildi.

KVKK, muhatabı belirsiz bir topluluğa yapılan bu tür paylaşımların, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na açıkça aykırılık oluşturduğunu vurguladı. Uygulamaya devam eden yönetimler için ise idari para cezası ve çeşitli yaptırımlar gündemde.

ŞEFFAFLIK İLE İFŞA ARASINDAKİ ÇİZGİ

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Başkanı Yahya Sağır, kararın sektörde önemli bir kırılma yaratacağını belirtti. Sağır'a göre, bugüne kadar aidat tahsilatını hızlandırmak amacıyla kullanılan ilan yöntemi, artık ciddi hukuki riskler barındırıyor.

Sağır, "Şeffaflık, kişisel verinin aleni hale getirilmesi anlamına gelmez. Bir kişinin borcunun herkesin görebileceği şekilde paylaşılması, yalnızca kat maliklerini değil, üçüncü kişileri de kapsayan bir ifşa yaratır" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ DÖNEM: KİŞİYE ÖZEL BİLGİLENDİRME

Kararın ardından site ve apartman yönetimlerinin iletişim yöntemlerini değiştirmesi bekleniyor. Geleneksel ilan panolarının yerini, daha kontrollü ve kişiye özel sistemler alacak.

Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte:

🔎Kapalı devre dijital yönetim platformları
🔎Kişiye özel SMS ve e-posta bildirimleri
🔎Güvenli kullanıcı panelleri
🔎Yetkili erişime açık mobil uygulamalar gibi yöntemler öne çıkacak.

TAHSİLAT İÇİN HUKUKİ YOLLAR AÇIK

Öte yandan, aidat ve ortak gider borçlarının takibi konusunda yönetimlerin elinde hâlâ güçlü yasal araçlar bulunuyor. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında icra takibi, dava açma ve gecikme tazminatı gibi yöntemlerin kullanılabileceği hatırlatılıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte amaç, hem site yönetimlerinin tahsilat süreçlerini sürdürebilmesi hem de bina sakinlerinin kişisel verilerinin korunması arasında denge kurulması.

ESKİ UYGULAMALAR KALDIRILIYOR

KVKK'nın kararıyla birlikte, halen bina girişlerinde veya panolarda asılı bulunan borç listelerinin hızla kaldırılması gerekiyor. Aksi halde yönetimler hem şikayet hem de yaptırım riskiyle karşı karşıya kalacak.

Alınan bu karar, apartman yaşamında mahremiyetin sınırlarını yeniden çizerken, yönetim anlayışında da dijital ve bireysel iletişim odaklı yeni bir dönemi başlatıyor.

