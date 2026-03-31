Çalışan emekliler maaşlarında herhangi bir kesinti olmadan gelir elde edebiliyor. Kamu görevinden ayrılındığında, kesilen emekli maaşı güncellenerek yeniden bağlanıyor. Öte yandan kamudan emekli olan bir kişi özel sektörde çalışmaya başlarsa ya da kendi işini yaparsa maaşını almaya devam edebiliyor. Sadece yeniden kamu görevine girildiğinde aylık kesintisi uygulanıyor.

Kendi işini yapan emekliler de aylıklarını tam olarak almaya devam ediyor. ÜÇ MAAŞ MÜMKÜN MÜ? Emekli olup çalışmaya devam edenler halihazırda iki ayrı gelir elde edebiliyor: emekli aylığı ve çalıştıkları işten aldıkları maaş. Ancak bazı durumlarda bu gelir kalemi üçe kadar çıkabiliyor. Üçüncü ödeme, kamuoyunda "dul maaşı" olarak bilinen ölüm aylığıyla mümkün oluyor. Eşi vefat eden kişiler, yeniden evlenmedikleri sürece bu aylığı almaya devam edebiliyor. Bu hak, kişinin çalışıp çalışmadığına ya da emekli olup olmadığına bakılmaksızın geçerli.

Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinin kaldırılması emeklilere ek avantaj sağladı. Ölüm aylığının oranı ise kişinin durumuna göre değişiyor. Çalışmayan ya da emekli olmayan eşler yüzde 75 oranında ödeme alırken; çalışan veya emekli olan kişiler için bu oran yüzde 50'ye düşüyor. Böylece bazı kişiler hem emekli maaşı, hem çalışma geliri hem de ölüm aylığı alarak üç ayrı gelir elde edebiliyor.

ÜÇ FARKLI GELİRLE AYLIK 58 BİN TL'Yİ AŞAN KAZANÇ MÜMKÜN Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, mevcut taban aylık düzenlemesi kapsamında emeklilere yapılan ödemelerde alt sınırlar netleşmiş durumda. Buna göre, emekliler için en düşük aylık 20 bin lira olarak uygulanırken, yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlara en az 15 bin lira, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alanlara ise en az 10 bin lira ödeme yapılıyor. Öte yandan asgari ücret de net 28 bin 75 lira seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, birden fazla gelir kalemine sahip olanlar için dikkat çekici bir toplam ortaya çıkarıyor. Hem aktif olarak çalışan hem de eşinden yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan bir emekli, emekli maaşı, ölüm aylığı ve asgari ücret olmak üzere üç ayrı gelir kaynağından yararlanabiliyor. Bu durumda toplam aylık gelir en az 58 bin 75 liraya kadar ulaşabiliyor.