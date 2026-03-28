Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi cezalarında uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını baştan çizdi. Yeni tebliğe göre, 2026 yılı için 40 bin TL'lik kritik eşik belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre vergi dairesi-bağlı vergi dairesi (mal müdürlüğü) uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşanlar ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacak.

EN YÜKSEK CEZA DETAYI

Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi-ceza ihbarnamesinde yer alan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası tutarı esas alınarak belirlenecek. Aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla vergi ziyaı cezası kesilmesi durumunda yetkili komisyon, en yüksek ceza tutarını içeren vergi-ceza ihbarnamesine göre belirlenecek. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından, diğer vergi-ceza ihbarnamelerine ilişkin uzlaşma talepleri de ceza tutarı en yüksek vergi-ceza ihbarnamesindeki tutara göre belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda görüşülecek. SINIR 40 BİN TL

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının uzlaşma kapsamına girip girmediğinin tespitinde tarhiyat sonrası uzlaşma için vergi-ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinde geçerli olan ve 2026 için 40 bin Türk lirası olarak belirlenen sınır dikkate alınacak.