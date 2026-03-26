Yurt içi satış ağını güçlendirmek ve yenilenebilir enerji çözümlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla bayilik sistemini hayata geçiren Kalyon PV, Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne uzanan geniş bir coğrafyada daha erişilebilir olacak. Şirket; ilk etapta Trabzon, İstanbul, Şanlıurfa ve Konya ile başlattığı yetkili bayilik sistemini ilerleyen dönemde genişletmeyi planlıyor. Kalyon PV; bölgesel gücü yüksek, sektörel deneyime sahip ve güvenilir iş ortaklarıyla sahadaki etkinliğini artırarak sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor.

HER ÖLÇEKTE PROJEYE HIZLI VE DOĞRU ÇÖZÜM

Yeni bayilik sistemi sayesinde müşteriler; çatı uygulamalarından GES projelerine kadar farklı ihtiyaçlarına uygun ürünlere daha hızlı ve etkin bir şekilde doğrudan ulaşabilecek. "TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE İVME KAZANDIRACAK"

Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı, bayilik sisteminin Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne önemli bir ivme kazandıracağını vurgulayarak şunları söyledi: "Yenilenebilir enerji alanında uzun vadeli, güvene dayalı ve sürdürülebilir iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Bayilik sistemimiz, bu yaklaşımın sahadaki en güçlü yansımasıdır. Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz bu yapı sayesinde yalnızca ürünlerimizi değil; bilgi birikimimizi, mühendislik gücümüzü ve çözüm odaklı yaklaşımımızı da müşterilerimizle buluşturuyoruz."