KAMPANYA DIŞINDA TUTULAN HATLAR VE ÜLKELER
Kampanya kapsamına alınmayan uçuşlar ağırlıklı olarak Orta Doğu, Körfez ve bazı Avrupa hatlarını kapsıyor. Bu kapsamda kampanya dışı bırakılan ülkeler ve destinasyonlar şöyle:
Birleşik Arap Emirlikleri: Abu Dabi, Dubai, Şarja
Ürdün: Amman
Irak: Bağdat, Basra, Erbil, Süleymaniye
Bahreyn: Bahreyn
Sırbistan: Belgrad
Lübnan: Beyrut
Suudi Arabistan: Cidde, Dammam, Medine, Riyad
Katar: Doha
Umman: Maskat
İran: İsfahan, Tahran (İmam Humeyni), Meşhed, Şiraz, Tebriz
Karadağ: Podgorica
Suriye: Halep, Şam
Kuveyt: Kuveyt
Mısır: Kahire
İtalya (iç hat bağlantıları): Bari, Katanya, Napoli, Palermo, Torino, Venedik, Lamezia Terme
İsviçre: Cenevre
Bunun yanı sıra Türkiye çıkışlı bazı şehirlerden yapılan belirli uçuşlar da kampanya kapsamına dahil edilmedi.