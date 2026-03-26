KAMPANYA DIŞINDA TUTULAN HATLAR VE ÜLKELER

Kampanya kapsamına alınmayan uçuşlar ağırlıklı olarak Orta Doğu, Körfez ve bazı Avrupa hatlarını kapsıyor. Bu kapsamda kampanya dışı bırakılan ülkeler ve destinasyonlar şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri: Abu Dabi, Dubai, Şarja

Ürdün: Amman

Irak: Bağdat, Basra, Erbil, Süleymaniye

Bahreyn: Bahreyn

Sırbistan: Belgrad

Lübnan: Beyrut

Suudi Arabistan: Cidde, Dammam, Medine, Riyad

Katar: Doha

Umman: Maskat

İran: İsfahan, Tahran (İmam Humeyni), Meşhed, Şiraz, Tebriz

Karadağ: Podgorica

Suriye: Halep, Şam

Kuveyt: Kuveyt

Mısır: Kahire

İtalya (iç hat bağlantıları): Bari, Katanya, Napoli, Palermo, Torino, Venedik, Lamezia Terme

İsviçre: Cenevre

Bunun yanı sıra Türkiye çıkışlı bazı şehirlerden yapılan belirli uçuşlar da kampanya kapsamına dahil edilmedi.