



Kira gelirine ilişkin istisnadan kimler yararlanamayacak?



Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamı 2025 için belirlenen 1.2 milyon lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacak.





Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda beyanname nasıl verilecek?



Kişilerden her birinin kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekiyor.





Beyanname verilmez ya da eksik beyan edilirse cezai işlem uygulanacak mı?



Elektronik ortamda verilmesi zorunlu beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.





Hangi eğitim ve sağlık harcamaları indiriliyor?



Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları (18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları) için eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebiliyor. Bu kapsamda kitap, kırtasiye, forma ve yurt masrafları ile servis ücretleri indirim konusu edilebilirken, yemek ve vakıf üniversitesi ücretleri dikkate alınmıyor.