Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyannamesi verme sürecinde son haftaya girildi.
2025 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin bu ay bitmeden beyannamelerini vermesi ve ilk taksiti ödemesi önem taşıyor.
Kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu var?
2025'te konuttan yıllık 47 bin lira, iş yerinden 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.
Hangi yöntem seçilmeli?
Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde iki yöntem bulunuyor. Götürü gider yönteminde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indiriliyor. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda ise kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderler indirilebiliyor.
Ev sahibi tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör, idare, sigorta, onarım, bakım ve idame giderleri, evi satın alma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle alım bedelinin yüzde 5'i, mülk sahibi evini kiraya verip başka yerde kirada oturuyorsa oturulan evin kira gideri bunlar arasında yer alıyor.
Kira gelirine ilişkin istisnadan kimler yararlanamayacak?
Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamı 2025 için belirlenen 1.2 milyon lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacak.
Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda beyanname nasıl verilecek?
Kişilerden her birinin kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekiyor.
Beyanname verilmez ya da eksik beyan edilirse cezai işlem uygulanacak mı?
Elektronik ortamda verilmesi zorunlu beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.
Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.
Hangi eğitim ve sağlık harcamaları indiriliyor?
Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları (18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları) için eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebiliyor. Bu kapsamda kitap, kırtasiye, forma ve yurt masrafları ile servis ücretleri indirim konusu edilebilirken, yemek ve vakıf üniversitesi ücretleri dikkate alınmıyor.
Beyanname nasıl doldurulacak?
Mülk sahipleri, "gib.gov. tr" internet adresindeki "Hazır Beyanname Sistemi" üzerinden beyanname işlemlerini yapabilecek, Dijital Vergi Dairesi'nden de hazır beyana ulaşabilecek. Ayrıca, vergi dairelerinden de beyanname verilebilecek.
Kira beyanıyla tahakkuk edilecek gelir vergisi nasıl ödenecek?
Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebilecek.