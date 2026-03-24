Evlilik kredisi yaş sınırı kaç?

Projeden yararlanmak isteyen gençlerin başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında olması (30 yaşından gün almamış olması) gerekmektedir.

250 bin TL evlilik kredisi geri ödemesi ne zaman başlar?

Kredi, ilk 2 yıl boyunca herhangi bir geri ödeme yapılmadan (ödemesiz dönem) kullandırılmaktadır. Sonrasında ise faizsiz olarak taksitlendirilmektedir.

Başvuru için nikah tarihinin bir sınırı var mı?

Evet; resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olan çiftler sisteme başvuru yapabilmektedir.