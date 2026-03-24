250 bin TL evlilik kredisi başvuru rehberi: Yüzde 40 çeyiz indirimi ve 250 bin TL nakit veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere sağlanan faizsiz kredi desteğini hatırlatarak, şartları taşıyan tüm çiftleri vakit kaybetmeden başvuru yapmaya çağırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, 2026 yılı itibarıyla güncellenen evlilik kredisi paketinde 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arasındakilere ise 200 bin TL tutarında, 2 yıl geri ödemesiz destek sağlanıyor.

GENÇLERE 250 BİN TL EVLİLİK MÜJDESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik dev destek paketini sosyal medya hesabı üzerinden hatırlatarak önemli bir çağrıda bulundu. Bakan Göktaş, "Gençler, elinizi çabuk tutun" mesajıyla paylaştığı videoda, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında güncellenen kredi miktarlarını ve başvuru detaylarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle enflasyon ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilen destek paketinde, yaş gruplarına göre farklılaşan ödeme tutarları dikkat çekiyor.

GELİR ŞARTINDA VE ESNEKLİKLERDE KRİTİK GÜNCELLEME

Bakanlık, destekten yararlanan kitlenin genişletilmesi amacıyla sadece kredi miktarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda başvuru kriterlerini de esnetti:

  • Gelir Sınırı Yükseldi: Daha önce asgari ücretin 2.3 katı olan gelir sınırı, 2.5 katına çıkarıldı. Böylece daha yüksek gelir grubundaki gençler de sisteme dahil edildi.

  • Çocuk Sahibi Olanlara Erteleme: Kredi borcu devam ederken çocuk sahibi olan çiftler, her bir çocuk için ödemelerini 12 ay süreyle erteleme hakkına sahip olacak.

  • İndirimli Alışveriş: Bakanlığın anlaşmalı olduğu firmalarda, evlilik hazırlığı yapan çiftlere özel %40'a varan indirim fırsatları sunuluyor.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE DESTEK MİKTARLARI

2026 yılındaki yeni düzenleme ile birlikte, devletin sağladığı faizsiz evlilik kredisi çiftlerin yaş durumuna göre iki kademeli olarak uygulanıyor. Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre yeni rakamlar şu şekilde belirlendi:

Yaş GrubuKredi TutarıGeri Ödeme Şartı
18-25 Yaş Arası Çiftler250.000 TL2 Yıl Geri Ödemesiz
26-29 Yaş Arası Çiftler200.000 TL2 Yıl Geri Ödemesiz
GELİR ŞARTI VE BAŞVURU KRİTERLERİ TABLOSU

Kriter BaşlığıGüncel Şart / Detay
Gelir Üst SınırıToplam hane geliri asgari ücretin 2.5 katını geçmemeli.
Medeni Durumİlk evliliğini yapacak olmak (Daha önce evlenmemiş olmak).
Nikah TarihiBaşvuru anında nikaha en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmalı.
Eğitim ŞartıBakanlığın evlilik öncesi eğitim programına katılım zorunlu.
Mal VarlığıÜzerine kayıtlı taşınmaz veya hisse sahibi olmamak.
SOSYAL DESTEK VE ERTELEME AVANTAJLARI

Ek Avantaj TürüSağlanan Destek Detayı
Bebek MüjdesiHer çocuk için borç ödemesi 12 ay ertelenebilir.
Çeyiz İndirimiAnlaşmalı markalarda %40'a varan özel indirimler.
DanışmanlıkEvlilik sonrası ücretsiz aile danışmanlığı desteği.
Başvuru KanalıTamamen dijital (e-Devlet üzerinden 7/24 başvuru).
ADIM ADIM EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU REHBERİ

İşlem SırasıUygulanacak AdımDikkat Edilmesi Gereken Kritik Detay
1. Adım: Girişailegenclikfonu.aile.gov.tr adresine gidin.Sitenin "gov.tr" uzantılı resmi adres olduğundan emin olun.
2. Adım: Kimlik Doğrulama"Başvuru Yap" butonuna tıklayarak e-Devlet kapısına yönlenin.Her iki eş adayının da kendi e-Devlet şifresiyle giriş yapması gerekebilir.
3. Adım: Hizmet SeçimiArama çubuğuna "Evlenecek Gençlerin Desteklenme Projesi" yazın.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimi altındaki hizmeti seçin.
4. Adım: Form DoldurmaKişisel bilgilerinizi ve nikah tarihinizi sisteme girin.Nikah gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmalıdır.
5. Adım: Belge Onayı"Bilgilendirme Tutanağı" ve "Taahhütname" metinlerini onaylayın.Eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılma şartını kabul etmiş olursunuz.
6. Adım: TakipBaşvuru sonucunuzu e-Devlet "Başvuru Sorgulama" ekranından izleyin.Onay sonrası ödemeler Ziraat Katılım veya ilgili kamu bankaları aracılığıyla yapılır.
❓MERAK EDİLENLER

Başvurum ne kadar sürede sonuçlanır?

Genellikle başvuru tarihinden itibaren 15 ile 30 gün içinde ön inceleme tamamlanır ve eğitim süreci başlar.

Kredi nakit olarak mı yatıyor?

Evet, onaylanan tutar çiftlerin bildirdiği banka hesabına nakit destek olarak yatırılmaktadır.

Hangi belgeleri yüklemem gerekiyor?

Sistem e-Devlet üzerinden tüm verileri (tapu, gelir, nüfus) otomatik çektiği için çoğu zaman ek belge yüklemenize gerek kalmaz; ancak özel durumlar için (engellilik, şehit yakınlığı vb.) belge talep edilebilir.

Hangi durumlarda kredi ödemesi durdurulur veya ertelenir?

Çiftlerin çocuk sahibi olması durumunda, başvuru yapmaları halinde borç ödemeleri her çocuk için 1 yıl (12 ay) süreyle faizsiz ertelenir.

Gelir şartı hesaplanırken neye bakılır?

Eş adaylarının toplam brüt gelirlerinin, güncel asgari ücretin 2.5 katını aşmaması kriterine bakılmaktadır. 2026 yılı güncel asgari ücret tutarları bu hesaplamada temel alınır.

Evlilik kredisi yaş sınırı kaç?

Projeden yararlanmak isteyen gençlerin başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında olması (30 yaşından gün almamış olması) gerekmektedir.

250 bin TL evlilik kredisi geri ödemesi ne zaman başlar?

Kredi, ilk 2 yıl boyunca herhangi bir geri ödeme yapılmadan (ödemesiz dönem) kullandırılmaktadır. Sonrasında ise faizsiz olarak taksitlendirilmektedir.

Başvuru için nikah tarihinin bir sınırı var mı?

Evet; resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olan çiftler sisteme başvuru yapabilmektedir.

KAMPANYA VE İŞ BİRLİĞİ DETAYLARI

Sektör / KategoriSağlanan AvantajErişim Kanalı
Mobilya ve Beyaz Eşya%20 - %40 Arası İndirimKampanyalar Portalı
Züccaciye ve ÇeyizÖzel Paket FiyatlarıAnlaşmalı Yerel Esnaf
Düğün SalonlarıErken Rezervasyon DesteğiBakanlık Onaylı İşletmeler
Teknoloji ÜrünleriSeçili Markalarda İndirimDijital Kampanya Kodu
NASIL YARARLANILIR? ADIM ADIM REHBER

İndirimlerden faydalanmak isteyen çiftlerin izlemesi gereken yol haritası:

  1. Portala Giriş: ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar adresine gidin.

  2. Kategori Seçimi: İhtiyacınız olan ürün grubunu (örneğin: Mobilya) seçin.

  3. Şehir Filtreleme: Bulunduğunuz ildeki anlaşmalı esnaf ve firmaları listeleyin.

  4. Kupon/Kod Alımı: İndirimden yararlanmak için sistem üzerinden tanımlanan QR kod veya kampanya numarasını işletmeye ibraz edin.

Fotoğraflar Takvim Grafik Arşivi ve X üzerinden alınmıştır.