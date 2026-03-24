YAŞ GRUPLARINA GÖRE DESTEK MİKTARLARI
2026 yılındaki yeni düzenleme ile birlikte, devletin sağladığı faizsiz evlilik kredisi çiftlerin yaş durumuna göre iki kademeli olarak uygulanıyor. Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre yeni rakamlar şu şekilde belirlendi:
|Yaş Grubu
|Kredi Tutarı
|Geri Ödeme Şartı
|18-25 Yaş Arası Çiftler
|250.000 TL
|2 Yıl Geri Ödemesiz
|26-29 Yaş Arası Çiftler
|200.000 TL
|2 Yıl Geri Ödemesiz
GELİR ŞARTI VE BAŞVURU KRİTERLERİ TABLOSU
|Kriter Başlığı
|Güncel Şart / Detay
|Gelir Üst Sınırı
|Toplam hane geliri asgari ücretin 2.5 katını geçmemeli.
|Medeni Durum
|İlk evliliğini yapacak olmak (Daha önce evlenmemiş olmak).
|Nikah Tarihi
|Başvuru anında nikaha en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmalı.
|Eğitim Şartı
|Bakanlığın evlilik öncesi eğitim programına katılım zorunlu.
|Mal Varlığı
|Üzerine kayıtlı taşınmaz veya hisse sahibi olmamak.