Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve küresel faiz beklentilerinin yükselmesiyle haftaya sert düşüşle başladı. Ons altın fiyatlarında 43 yılın en sert haftalık düşüşü yaşandı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları da geriledi. Spot piyasada gram altın 6.200-6.400 TL bandına kadar düştü.
FİYATI GÖREN KAPALIÇARŞI'YA KOŞTU
Fiyatların son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar, Kapalıçarşı'ya akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kapalıçarşı'nın dar sokaklarında uzun kuyruklar oluştu. Kuyumcu vitrinleri önünde bekleyen vatandaşlar, "Bu seviyeleri bir daha göremeyiz" diyerek gram ve çeyrek altına hücum etti.
Bazı dükkânlarda özellikle küçük gramajlı ürünler saatler içinde tükendi. Esnaf "Altın bitti, yarın toptan gelecek" diyerek vatandaşların fiziki altın taleplerini geri çevirdi. Yoğun talep nedeniyle birkaç kuyumcuda satışlar geçici olarak durdu. Bazı kuyumcuların da ellerindeki altını ucuza vermemek için vatandaşların altın talebini geri çevirdiği iddia ediliyor.
PİYASA İLE EKRAN ARASINDAKİ FARK AÇILDI
Darphane ve rafinerilerin normal üretim temposuna rağmen ani talep patlaması, fiziki stokları zorladı. Piyasa analistleri, "Satışlar durmadı, sadece gram altın tarafında hafif bir sıkışıklık var"diyerek iddiaları yalanlasa da, spot fiyat ile Kapalıçarşı satış fiyatı arasındaki fark "karaborsa" dedikodularını alevlendirdi.
Ancak asıl nedenin, fırsatçı alım furyası ve tedarik zincirindeki kısa süreli gecikme olduğu belirtiliyor. Ekranlarda gram altın alış-satış farkı artarken, çeyrek altında da benzer hareketlilik yaşandı. Bazı noktalarda alım-satım arasındaki fark 300 liraya kadar çıktı. Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, mahalle kuyumcularında ise makas aralığı çok daha fazla oldu. Çoğu kuyumcu ellerinde stok kalmadığı bahanesiyle satış yapmadı. Bu da Kapalıçarşı'ya yönelimi artırdı.
DÜĞÜNCÜLER VE BORÇLULAR SIRAYA GİRDİ
Kuyruklarda bekleyenler arasında hem bireysel yatırımcılar hem de düğün hazırlığı yapan aileler dikkat çekti. Bir tarafta elindeki birikimi enflasyona karşı korumaya çalışan küçük yatırımcılar, diğer tarafta çocuklarını evlendirecek aileler Kapalıçarşı'da altın kuyruğuna girdi. Öte yandan, son dönemde borçlarını altına endeksli yapanlar da Kapalıçarşı'da altın almak için sıra oldu. Özellikle döviz kurunun uzun süredir yatay seyretmesi nedeniyle hem bireyler hem de küçük esnaf borçlarını altına endekslemeye başlamıştı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Resmî sözleşmelerin yanı sıra, çoğu zaman güvene dayalı ve yazılı olmayan bu anlaşmalar, son dönemde altın fiyatları çok yükseldiği için ciddi ihtilaflara dönüşmüştü. Bu nedenle altına endeksli borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar da dün Kapalıçarşı'da kuyruk oluşturdu.