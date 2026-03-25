PİYASA İLE EKRAN ARASINDAKİ FARK AÇILDI Darphane ve rafinerilerin normal üretim temposuna rağmen ani talep patlaması, fiziki stokları zorladı. Piyasa analistleri, "Satışlar durmadı, sadece gram altın tarafında hafif bir sıkışıklık var"diyerek iddiaları yalanlasa da, spot fiyat ile Kapalıçarşı satış fiyatı arasındaki fark "karaborsa" dedikodularını alevlendirdi.

Ancak asıl nedenin, fırsatçı alım furyası ve tedarik zincirindeki kısa süreli gecikme olduğu belirtiliyor. Ekranlarda gram altın alış-satış farkı artarken, çeyrek altında da benzer hareketlilik yaşandı. Bazı noktalarda alım-satım arasındaki fark 300 liraya kadar çıktı. Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, mahalle kuyumcularında ise makas aralığı çok daha fazla oldu. Çoğu kuyumcu ellerinde stok kalmadığı bahanesiyle satış yapmadı. Bu da Kapalıçarşı'ya yönelimi artırdı.

DÜĞÜNCÜLER VE BORÇLULAR SIRAYA GİRDİ

Kuyruklarda bekleyenler arasında hem bireysel yatırımcılar hem de düğün hazırlığı yapan aileler dikkat çekti. Bir tarafta elindeki birikimi enflasyona karşı korumaya çalışan küçük yatırımcılar, diğer tarafta çocuklarını evlendirecek aileler Kapalıçarşı'da altın kuyruğuna girdi. Öte yandan, son dönemde borçlarını altına endeksli yapanlar da Kapalıçarşı'da altın almak için sıra oldu. Özellikle döviz kurunun uzun süredir yatay seyretmesi nedeniyle hem bireyler hem de küçük esnaf borçlarını altına endekslemeye başlamıştı.