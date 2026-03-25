Aston Martin'in yeni nesil ürün stratejisinin merkezinde konumlanan DB12, markanın köklü Grand Tourer geleneğini bir üst seviyeye taşıyarak "Super Tourer" kavramını tanımlıyor. Güç, dinamizm ve konforu aynı potada eriten bu model, sürüş deneyimini yalnızca performansla değil; ileri mühendislik, hassas sürüş karakteri ve üst düzey işçilikle bütüncül bir deneyime dönüştürüyor.

Markanın SUV segmentindeki zirve temsilcisi DBX707 ise, performans ve lüks kavramlarını alışılmış sınırların ötesine taşıyor. Gelişmiş şasi yapısı, üstün sürüş dinamikleri ve yüksek mühendislik çözümleriyle DBX707, yalnızca güçlü bir SUV değil; aynı zamanda Aston Martin DNA'sını eksiksiz şekilde yansıtan bir performans makinesi olarak öne çıkıyor.

VANTAGE ise, Aston Martin'in saf sürüş odaklı yaklaşımının en net ifadesi olarak konumlanıyor. Ön-orta motor ve arkadan itiş mimarisi üzerine kurulu olan model, mükemmel ağırlık dengesi ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle sürücü ile otomobil arasındaki bağı en üst seviyeye taşıyor. Her detayı sürüş hissini derinleştirmek üzere tasarlanan VANTAGE, markanın sportif karakterinin en güçlü yansımalarından biri olarak öne çıkıyor.