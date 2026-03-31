1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 2,52 TL'lik zam yapılması bekleniyor.

Son dönemdeki değişimlere bakıldığında; 24 Mart gecesi itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,30 TL, motorine ise 6,23 TL zam yapıldı. Ancak bu artışın hemen ardından, 25 Mart gecesi benzinde 0,55 TL, motorinde ise 3,72 TL'lik bir indirim uygulandı. 26 Mart tarihinde ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, yaşanan gelişmelere paralel olarak sürmeye devam ediyor.

MOTORİNDE TABELALAR DEĞİŞİYOR

28 Mart gecesi motorin fiyatına yeniden 6,25 TL zam gelirken, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 2,52 TL'lik yeni bir artışın daha yapılması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

31 Mart itibarıyla akaryakıt fiyatları, şehirler arasında küçük farklılıklar göstererek güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarının son durumu şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 62,52 TL seviyesinde bulunurken, motorin 74,87 TL'den satılıyor. LPG fiyatı ise 30,49 TL olarak kaydedildi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 62,38 TL, motorin 74,73 TL seviyesinde. LPG fiyatı burada 29,89 TL olarak öne çıkıyor.

Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 63,49 TL'ye ulaşırken, motorin 76,00 TL'den satışta. LPG fiyatı ise 30,37 TL olarak belirlenmiş durumda.

İzmir'de ise benzin 63,76 TL'den, motorin 76,27 TL'den satılıyor. LPG fiyatı da 30,29 TL seviyesinde bulunuyor.