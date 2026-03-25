Artan araç değerleri ile yükselen yedek parça ve onarım maliyetleri, oto branşında hasar tutarlarını önemli ölçüde artırırken; zorunlu trafik sigortası limitlerinin aşılabildiği durumlarda ek güvence ihtiyacını daha da belirgin hale getiriyor. Orta ve büyük ölçekli kazalarda limitlerin aşılması; sigortalılar açısından yüksek tazminat ve hukuki süreç kaynaklı belirsizliği artırabiliyor.



Bu noktada İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM), zorunlu trafik sigortasının limitlerini aşabilen üçüncü şahıs zararlarında devreye girerek sigortalının finansal riskini azaltan tamamlayıcı bir güvence olarak konumlanıyor.



Ray Sigorta, sahadan gelen ihtiyaçları ve hasar dinamiklerini dikkate alarak hayata geçirdiği LimitsizİMM seçeneğiyle müşterilerine maddi risklere karşı kapsamlı koruma sağlıyor. İMM teminatının poliçe süresi boyunca artan maliyetler karşısında yetersiz kalma riskini azaltmayı hedefleyen "limitsiz" yaklaşım, üçüncü şahıs zararlarına karşı daha güçlü bir güvence çerçevesi sunuyor.

LİMİTSİZ YAKLAŞIM

Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, Limitsiz İMM'in konumlandırılmasına ilişkin şunları söyledi: "Motor branşta maliyetlerin hızla değiştiği bu dönemde, zorunlu trafik sigortasının yasal limitleri bazı hasar senaryolarında yeterli olamayabiliyor. Bu durum, sigortalılar açısından hem yüksek tazminat tutarları hem de hukuki süreçler nedeniyle önemli bir belirsizlik alanı yaratıyor.



Ray Sigorta olarak devreye aldığımız Limitsiz İMM seçeneğiyle, İMM teminatını 'limitsiz' yaklaşımla güçlendirerek müşterilerimiz için risk transferini daha etkin hale getirmeyi hedefliyoruz.



Limitsiz İMM; ister kasko poliçesine eklenerek ister bağımsız poliçe olarak tercih edilsin, üçüncü şahıs zararları kaynaklı mali yükü azaltan daha güçlü bir güvence çerçevesi sunuyor.



Bu yaklaşımın, iş ortaklarımızın müşterilerine daha net ve güçlü bir değer önerisiyle gitmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz."