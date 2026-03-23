Sosyal Sigortalar Kurumu(SGK) istihdamın artması ve işsizliğin azalması için milyarlarca TL'lik teşvik veriyor. 2025 yılında 435.1 milyar TL destek dağıtan SGK, 2026 yılında bu miktarı 550 milyara çıkarmayı öngörüyor. Teşvik verilen alanların ilk sırasında 2025 yılı sonu rakamlarına göre 268.7 milyar TL ile "Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri İşveren Hissesi 5 Puanlık İndirimi" geliyor. SGK ayrıca 2025 yılında SSK'lı 4/1-(a), BAĞ- KUR'lu 4/1-(b) ve memurlara 4/1-(c) bir çok hizmet ödemesi gerçekleştirdi. 2.6 milyar TL evlenme, 1.7 milyar TL cenaze, 4.9 milyar TL geçici iş göremezlik ödeneği verildi. Peki, SGK kaç çeşit teşvik veriyor? 2025 yılında verilen teşvik ve hizmet miktarları ne kadar oldu?