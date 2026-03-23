

YAPTIKLARININ HESABINIVERECEKLER: Belediyeler, yaptıkları harcamaların hesabını verecek. Bunun için belediyeler belli periyotlarla faaliyetlerini internet ortamında paylaşmak zorunda olacak. Başlayan, biten yatırımlar, paraların nerelere ve nasıl kullanıldığını vatandaş yakından takip edebilecek.



İMAR DÜZENLEMELERİ:İmar düzenlemelerinin en baştan sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak. Daha sonraki imar değişiklikleri 'şehrin dinamiklerine dayalı istisnai işlemler haline getirilecek. Böylece imar rantlarına son verilirken şehrin dokusu da korunmuş olacak.



RASTGELE PROJELER:Ön hazırlığı hem teknik ve idari hem de ihtiyaç anlamında çok iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilecek. Belediyelerin milyarlarca liralık kaynağının boşa gitmesine engel olunacak.



BORÇLARÖDENECEK:Belediyelerin borç yönetimi ciddi kriterlere bağlanarak mevcut borç yüklerinin tasfiyesi için orta-uzun vadeli bir program oluşturulacak.