Belediyelere sıkı denetim geliyor | İsraf bitiyor hesap verme dönemi başlıyor

Yerel yönetimler reformu için düğmeye basıldı. Personel giderlerine fren getirilirken belediyelerin önceliği asli hizmetler olacak, prim ödemeleri kaynaktan kesilecek. İmar uygulamalarına sıkı kurallar getirilecek, biriken borçlar ise tasfiye edilecek.

  • AK Parti, belediyelerin görev alanları dışındaki faaliyetlerini sınırlandırmak için yerel yönetimler reform paketini hazırlayarak Meclis'e taşımayı planlıyor.
  • Reform kapsamında personel giderlerinin bütçenin yüzde 40'ını aşan belediyelere yaptırım uygulanacak ve SGK primleri kaynakta kesilecek.
  • Belediyeler yaptıkları harcamaları ve yatırımları düzenli olarak internet ortamında paylaşmak zorunda kalacak.
  • İmar düzenlemeleri sağlıklı hale getirilecek ve sonraki değişiklikler istisnai işlemler haline dönüştürülerek imar rantlarının önüne geçilecek.
  • Belediyelerin borç yönetimi kriterlere bağlanacak ve mevcut borçların tasfiyesi için orta-uzun vadeli program oluşturulacak.

AK Parti, giderek kara deliğe dönen, kendi görevleri dışında her şeyi yapmaya başlayan belediyelere çeki düzen vermek için başlattığı reform çalışmasını hızlandırdı. Önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınması planlanan yerel yönetimler reform paketinde yer alması planlanan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Belediyelere sıkı denetim geliyor | İsraf bitiyor hesap verme dönemi başlıyor-2 PERSONEL GİDERLERİNEFREN:Bütçede, yüzde 30-40'ı geçmemesi gereken belediye personel giderleri yüzde 60'ı bulmuş durumda. Personel giderleri yüzde 40'ı aşan belediyelerle ilgili önlem alınacak. Sabah'tan Burcu Şen'in habeirne göre bu oranı aşan belediyeler belli yaptırımlarla karşılaşacak. SGK primleri ise kaynakta kesilecek. Böylece belediyeler borç biriktiremeyecek.

Belediyelere sıkı denetim geliyor | İsraf bitiyor hesap verme dönemi başlıyor-4 BAŞKAN VE YÖNETİCİHARCAMALARI:Hem belediye başkanları hem de belediye şirket yöneticilerinin harcamalarına sıkı denetim getirilecek. Kamu kaynaklarını çarçur etmelerine izin verilmeyecek.

Belediyelere sıkı denetim geliyor | İsraf bitiyor hesap verme dönemi başlıyor-5 YAPTIKLARININ HESABINIVERECEKLER: Belediyeler, yaptıkları harcamaların hesabını verecek. Bunun için belediyeler belli periyotlarla faaliyetlerini internet ortamında paylaşmak zorunda olacak. Başlayan, biten yatırımlar, paraların nerelere ve nasıl kullanıldığını vatandaş yakından takip edebilecek.

Belediyelere sıkı denetim geliyor | İsraf bitiyor hesap verme dönemi başlıyor-6 İMAR DÜZENLEMELERİ:İmar düzenlemelerinin en baştan sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak. Daha sonraki imar değişiklikleri 'şehrin dinamiklerine dayalı istisnai işlemler haline getirilecek. Böylece imar rantlarına son verilirken şehrin dokusu da korunmuş olacak.

Belediyelere sıkı denetim geliyor | İsraf bitiyor hesap verme dönemi başlıyor-7 RASTGELE PROJELER:Ön hazırlığı hem teknik ve idari hem de ihtiyaç anlamında çok iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilecek. Belediyelerin milyarlarca liralık kaynağının boşa gitmesine engel olunacak.

Belediyelere sıkı denetim geliyor | İsraf bitiyor hesap verme dönemi başlıyor-8 BORÇLARÖDENECEK:Belediyelerin borç yönetimi ciddi kriterlere bağlanarak mevcut borç yüklerinin tasfiyesi için orta-uzun vadeli bir program oluşturulacak.

Belediyelere sıkı denetim geliyor | İsraf bitiyor hesap verme dönemi başlıyor-9 HİZMETÖNCELİKLENDİRMESİ:Belediyelerin, kurumsal ve mali kaynaklarını ekonomik, etkin ve verimli kullanabilmesi için hizmet önceliklendirmesi yapması sağlanacak. Öncelik kendi işlerini yapmaları olacak.

Belediyelere sıkı denetim geliyor | İsraf bitiyor hesap verme dönemi başlıyor-10 GELİR GİDERLER: Yerel yönetimlerin hizmet kapasitesi ve hesap verebilirliğinin geliştirilmesi amacıyla belediyeler ve bağlı idarelerin öz gelirlerinin giderlerini karşılama oranına sıkı takip getirilecek.

