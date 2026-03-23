AK Parti, giderek kara deliğe dönen, kendi görevleri dışında her şeyi yapmaya başlayan belediyelere çeki düzen vermek için başlattığı reform çalışmasını hızlandırdı. Önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınması planlanan yerel yönetimler reform paketinde yer alması planlanan düzenlemelerden bazıları şöyle:
PERSONEL GİDERLERİNEFREN:Bütçede, yüzde 30-40'ı geçmemesi gereken belediye personel giderleri yüzde 60'ı bulmuş durumda. Personel giderleri yüzde 40'ı aşan belediyelerle ilgili önlem alınacak. Sabah'tan Burcu Şen'in habeirne göre bu oranı aşan belediyeler belli yaptırımlarla karşılaşacak. SGK primleri ise kaynakta kesilecek. Böylece belediyeler borç biriktiremeyecek.
BAŞKAN VE YÖNETİCİHARCAMALARI:Hem belediye başkanları hem de belediye şirket yöneticilerinin harcamalarına sıkı denetim getirilecek. Kamu kaynaklarını çarçur etmelerine izin verilmeyecek.
YAPTIKLARININ HESABINIVERECEKLER: Belediyeler, yaptıkları harcamaların hesabını verecek. Bunun için belediyeler belli periyotlarla faaliyetlerini internet ortamında paylaşmak zorunda olacak. Başlayan, biten yatırımlar, paraların nerelere ve nasıl kullanıldığını vatandaş yakından takip edebilecek.
İMAR DÜZENLEMELERİ:İmar düzenlemelerinin en baştan sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak. Daha sonraki imar değişiklikleri 'şehrin dinamiklerine dayalı istisnai işlemler haline getirilecek. Böylece imar rantlarına son verilirken şehrin dokusu da korunmuş olacak.
RASTGELE PROJELER:Ön hazırlığı hem teknik ve idari hem de ihtiyaç anlamında çok iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilecek. Belediyelerin milyarlarca liralık kaynağının boşa gitmesine engel olunacak.
BORÇLARÖDENECEK:Belediyelerin borç yönetimi ciddi kriterlere bağlanarak mevcut borç yüklerinin tasfiyesi için orta-uzun vadeli bir program oluşturulacak.
HİZMETÖNCELİKLENDİRMESİ:Belediyelerin, kurumsal ve mali kaynaklarını ekonomik, etkin ve verimli kullanabilmesi için hizmet önceliklendirmesi yapması sağlanacak. Öncelik kendi işlerini yapmaları olacak.
GELİR GİDERLER: Yerel yönetimlerin hizmet kapasitesi ve hesap verebilirliğinin geliştirilmesi amacıyla belediyeler ve bağlı idarelerin öz gelirlerinin giderlerini karşılama oranına sıkı takip getirilecek.