İzmir'de benzin 63.25 TL, motorin 72.50 TL, LPG 30.29 TL oldu.

Ankara'da benzin 62.97 TL, motorin 72.22 TL, LPG 92.76 TL oldu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 61.86 TL, motorin 70.96 TL, LPG 29.89 TL oldu.

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 62.00 TL, motorin 71.10 TL, LPG 30.49 TL oldu.

Orta Doğu'daki artan gerilim ve petrol piyasasındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yükseltti. Motorinin litre fiyatına 5,18 TL zam gelirken büyük şehirlerde tabelalar değişti. İşte şehir şehir yeni tablo.

