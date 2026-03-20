Orta Doğu'daki artan gerilim ve petrol piyasasındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yükseltti. Motorinin litre fiyatına 5,18 TL zam gelirken büyük şehirlerde tabelalar değişti. İşte şehir şehir yeni tablo.
İSTANBUL'DA (AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
- İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı (1 litre): 62.00 TL
- İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı (1 litre): 71.10 TL
- İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG fiyatı (1 litre): 30.49 TL
İSTANBUL'DA (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
- İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 61.86 TL
- İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 70.96 TL
- İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG fiyatı 29.89 TL