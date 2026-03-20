Akaryakıt fiyatları: Bugün benzin ve motorine indirim ya da zam var mı?

Dün gece motorine 5,18 TL zam geldi. Zam sonrası büyük şehirlerde akaryakıt tabelaları değişti. Global petrol piyasalarındaki sert yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. İşte benzin ve motorinde son rakamlar...

Akaryakıt fiyatları: Bugün benzin ve motorine indirim ya da zam var mı?
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 62.00 TL, motorin 71.10 TL, LPG 30.49 TL oldu.
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 61.86 TL, motorin 70.96 TL, LPG 29.89 TL oldu.
  • Ankara'da benzin 62.97 TL, motorin 72.22 TL, LPG 92.76 TL oldu.
  • İzmir'de benzin 63.25 TL, motorin 72.50 TL, LPG 30.29 TL oldu.

Orta Doğu'daki artan gerilim ve petrol piyasasındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yükseltti. Motorinin litre fiyatına 5,18 TL zam gelirken büyük şehirlerde tabelalar değişti. İşte şehir şehir yeni tablo.

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 62.00 TL, motorin 71.10 TL, LPG 30.49 TL oldu. Fotoğraf: Takvim.com.tr grafik servisi

İSTANBUL'DA (AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı (1 litre): 62.00 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı (1 litre): 71.10 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG fiyatı (1 litre): 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 61.86 TL, motorin 70.96 TL, LPG 29.89 TL oldu.

İSTANBUL'DA (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

  • İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 61.86 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 70.96 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG fiyatı 29.89 TL

Ankara'da benzin 62.97 TL, motorin 72.22 TL, LPG 92.76 TL oldu.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

  • Ankara'da benzin fiyatı: 62.97 TL
  • Ankara'da motorin fiyatı: 72.22 TL
  • Ankara'da LPG fiyatı: 92.76 TL

İzmir'de benzin 63.25 TL, motorin 72.50 TL, LPG 30.29 TL oldu. Fotoğraf:AA

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

  • İzmir'de benzin (litre) fiyatı: 63.25 TL
  • İzmir'de motorin (litre) fiyatı: 72.50 TL
  • İzmir'de LPG (litre) fiyatı: 30.29 TL
Bugün altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam...

