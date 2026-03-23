Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere rağmen Alman tatilcilerin seyahat planlarından vazgeçmek yerine Türkiye gibi güvenli ve fiyat-performans dengesi yüksek bölgelere yöneldiğini bildirdi. DRV verilerine göre, mayısekim dönemini kapsayan yaz sezonu için hem ciro hem de rezervasyon sayısı bakımından en popüler destinasyon Türkiye oldu. Türkiye'yi İspanya ve Yunanistan takip ediyor.

Alman tatilcilerin yaz ve sonbahar planlarını geçen yıllara oranla çok daha erken yaptığı kaydedilirken, Türkiye'nin sunduğu güçlü fiyat-performans dengesiyle 2026 yazında da ilk üçteki yerini koruması bekleniyor. Orta Doğu'daki durumun değişkenliğini koruduğunu belirten DRV Başkanı Albin Loidl, "Geçmiş krizler turizmin son derece dirençli bir sektör olduğunu kanıtladı. İstikrar sağlandığı anda insanların seyahat arzusu hızla geri dönüyor. Jeopolitik çatışmalar turizmi kısa vadede yavaşlatabilir ancak Almanların seyahat tutkusunu uzun vadede değiştiremez" diye konuştu.