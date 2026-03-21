Bu süreçte kulübün piyasa değeri 30 milyar 750 milyon liradan 17 milyar 562 milyon liraya geriledi. Yaklaşık 6 ayda yaşanan değer kaybı 13,2 milyar lirayı buldu. Aynı dönemde Galatasaray hisselerinde yüzde 27,9, Beşiktaş hisselerinde ise yüzde 33,1 oranında düşüş kaydedildi.

21 Eylül 2025'te yapılan seçimle Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunu devralan Sadettin Saran döneminde de hisselerdeki düşüş eğilimi devam etti. Saran'ın göreve geldiği tarihten bu yana Fenerbahçe hisseleri yüzde 42,9 değer kaybetti.

PİYASA DEĞERİNDE 22,3 MİLYAR LİRALIK ERİME

Spor hisselerindeki sert düşüş, kulüplerin toplam piyasa değerini de önemli ölçüde aşağı çekti. Dört büyük kulübün toplam piyasa değeri bir yıl önce 68 milyar 615 milyon lira seviyesindeyken, 19 Mart 2026 itibarıyla 46 milyar 262 milyon liraya geriledi. Böylece son bir yılda toplam 22 milyar 353 milyon liralık değer kaybı oluştu.

Kulüp bazında incelendiğinde Fenerbahçe'nin piyasa değeri 22,6 milyar liradan 17,6 milyar liraya, Galatasaray'ın 18,6 milyar liradan 14,9 milyar liraya, Beşiktaş'ın 11,4 milyar liradan 6,6 milyar liraya, Trabzonspor'un ise 15,9 milyar liradan 7,1 milyar liraya düştü.