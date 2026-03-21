Rekor transfer harcamalarına rağmen Avrupa kupalarında beklenen başarıyı elde edemeyen Türk kulüpleri, hem taraftarlarını hem de Borsa İstanbul'daki yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.
Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre, Galatasaray ve Samsunspor'un da Avrupa'ya erken veda etmesiyle birlikte spor kulüplerinin performansı borsaya olumsuz yansıdı. Özellikle son üç yılda sıklaşan bedelli sermaye artırımlarıyla eleştirilen spor hisseleri, zayıf performansları nedeniyle yatırımcıya kaybettirdi.
SPOR ENDEKSİ EN FAZLA DÜŞEN SEKTÖR OLDU
Borsa İstanbul'da yıl başından bu yana yüzde 15,8 yükseliş kaydedilmesine rağmen spor hisseleri negatif ayrıştı. Spor endeksi aynı dönemde yüzde 11 değer kaybederek en fazla gerileyen sektör endeksi oldu. Buna karşılık finansal kiralama sektörü endeksi yüzde 175,6 ile en yüksek artışı kaydetti.
Kulüp bazında bakıldığında yıl başından bu yana Fenerbahçe hisseleri yüzde 17,8, Trabzonspor yüzde 11,2, Beşiktaş yüzde 7,3 ve Galatasaray yüzde 4,3 değer kaybetti.
SON BİR YILDA YÜZDE 37'LİK ERİME
Son bir yıllık dönemde BIST 100 endeksi yüzde 32,3 prim yaparken, spor endeksindeki kayıp yüzde 37'ye ulaştı. Bu performansla spor, en çok değer kaybeden sektör olarak öne çıktı.
Aynı dönemde Galatasaray hisseleri yüzde 19,4, Fenerbahçe yüzde 22,2, Beşiktaş yüzde 42,2 ve Trabzonspor yüzde 55,4 oranında geriledi. Buna karşılık finansal kiralama endeksinde yüzde 720'lik artış dikkat çekti. Aracı kurum endeksi yüzde 243, halka arz endeksi yüzde 152 ve teknoloji endeksi yüzde 97 yükseldi. Değer kaybı yaşayan bir diğer sektör ise yüzde 2,7 düşüşle ulaştırma oldu.
SARAN DÖNEMİ DE DÜŞÜŞÜ DURDURAMADI
21 Eylül 2025'te yapılan seçimle Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunu devralan Sadettin Saran döneminde de hisselerdeki düşüş eğilimi devam etti. Saran'ın göreve geldiği tarihten bu yana Fenerbahçe hisseleri yüzde 42,9 değer kaybetti.
Bu süreçte kulübün piyasa değeri 30 milyar 750 milyon liradan 17 milyar 562 milyon liraya geriledi. Yaklaşık 6 ayda yaşanan değer kaybı 13,2 milyar lirayı buldu. Aynı dönemde Galatasaray hisselerinde yüzde 27,9, Beşiktaş hisselerinde ise yüzde 33,1 oranında düşüş kaydedildi.
PİYASA DEĞERİNDE 22,3 MİLYAR LİRALIK ERİME
Spor hisselerindeki sert düşüş, kulüplerin toplam piyasa değerini de önemli ölçüde aşağı çekti. Dört büyük kulübün toplam piyasa değeri bir yıl önce 68 milyar 615 milyon lira seviyesindeyken, 19 Mart 2026 itibarıyla 46 milyar 262 milyon liraya geriledi. Böylece son bir yılda toplam 22 milyar 353 milyon liralık değer kaybı oluştu.
Kulüp bazında incelendiğinde Fenerbahçe'nin piyasa değeri 22,6 milyar liradan 17,6 milyar liraya, Galatasaray'ın 18,6 milyar liradan 14,9 milyar liraya, Beşiktaş'ın 11,4 milyar liradan 6,6 milyar liraya, Trabzonspor'un ise 15,9 milyar liradan 7,1 milyar liraya düştü.
SPOR ENDEKSİ YATIRIMCIYA KAYBETTİRİYOR
Endeks verileri de spor hisselerindeki zayıf performansı ortaya koydu. Son bir haftada BIST 100 yüzde 1,79 düşerken spor endeksi yüzde 2,29 geriledi. Yıl başından bu yana BIST 100 yüzde 15,86 yükselirken spor endeksi yüzde 11,06 değer kaybetti. Son 12 ayda BIST 100'de yüzde 32,33 artış görülürken spor endeksi yüzde 37,04 düştü. Son 6 ayda spor endeksindeki kayıp yüzde 33,61, son 3 ayda yüzde 16,54 ve son bir ayda yüzde 11,10 olarak gerçekleşti.
Hisse performanslarına bakıldığında ise son 6 ayda Fenerbahçe yüzde 42,9, Galatasaray yüzde 27,9, Beşiktaş yüzde 33,1 ve Trabzonspor yüzde 28 oranında değer kaybetti. Bu tablo, spor hisselerinin son dönemde yatırımcı açısından en riskli alanlardan biri haline geldiğini ortaya koydu.