Orta Doğu'da süren savaş ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar, küresel enerji arz zincirinde ciddi kırılmalara yol açarken, Avrupa'da gaz ve akaryakıt fiyatlarında sert artışlara neden oldu.
Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre özellikle Katar'daki LNG tesislerini hedef alan saldırıların ardından Avrupa gaz piyasasında hızlı bir fiyatlanma süreci başladı. Arz kesintisi riskinin güçlenmesiyle birlikte gaz fiyatlarının kısa sürede yüzde 30 ila 50 arasında yükseldiği, bazı senaryolarda ise artışın yüzde 130'a kadar çıkabileceğinin değerlendirildiği bildirildi. Bu durum, enerji krizinin finansal etkilerinin derinleşebileceğine işaret ediyor.
LNG'YE YÖNELİM YENİ KIRILGANLIK YARATTI
Rus gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) yönelen Avrupa için mevcut tablo yeni bir risk alanı oluşturdu. Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, rekabet gücünün artırılmasının hayati önem taşıdığını belirterek, bunun ekonomik büyüme, istihdam ve satın alma gücünün korunması açısından kritik olduğunu vurguladı. Costa ayrıca, mevcut jeopolitik ortamda Avrupa'nın stratejik özerkliğini güçlendirme ihtiyacına dikkat çekti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Orta Doğu'daki savaşın Avrupa üzerindeki en doğrudan etkisinin enerji alanında hissedildiğini ifade etti. Küresel fiyat artışlarının Avrupa'yı doğrudan etkilediğini belirten von der Leyen, "Çatışmalar sürdükçe enerji fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Katar'daki gaz altyapısına yönelik saldırıların ardından bugün gaz fiyatları yüzde 30 arttı. Bu tür eylemler maliyetleri yükseltiyor ve gelecekte arz güvenliğine ilişkin riskleri artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.
KÜRESEL ARZ ZİNCİRİNDE KALICI DARALMA RİSKİ
Körfez bölgesindeki enerji tesislerine yönelik saldırıların yalnızca kısa vadeli fiyat artışlarıyla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda uzun vadeli kapasite kayıplarına da yol açabileceği belirtiliyor. Katar'daki LNG üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 17'sinin devre dışı kalabileceği ve onarım sürecinin yıllar sürebileceği yönündeki analizler, arz tarafında kalıcı daralma riskini gündeme getiriyor.
Avrupa Birliği'nin son yıllarda enerji tedarikini çeşitlendirme politikası izlediği, ancak mevcut krizin bu stratejinin sınırlarını ortaya koyduğu değerlendiriliyor. LNG arzının küresel rekabete açık yapısı Avrupa'yı fiyat şoklarına karşı daha hassas hale getirirken, düşük stok seviyeleri ve artan talep baskısı kırılganlığı derinleştiriyor. 2026 yılı için planlanan rekor seviyedeki LNG ithalatı ise bu bağımlılığın artacağına işaret ediyor. Uzmanlar, mevcut durumun klasik bir arz krizinden ziyade çok boyutlu bir "enerji şoku" riskine dönüştüğünü belirtiyor.
AKARYAKIT FİYATLARI AVRUPA GENELİNDE YÜKSELDİ
Orta Doğu'daki gerilim, Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını da tarihi seviyelere taşıdı. Avrupa Komisyonu'nun haftalık petrol bülteni verilerine göre özellikle dizel fiyatlarında belirgin artış kaydedildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yükselen arz endişeleri, taşımacılık ve lojistik maliyetlerini artırarak dizel talebini ve fiyatlarını yukarı çekti.
Almanya'da başlayan fiyat artışlarının kısa sürede Avrupa geneline yayıldığı, Danimarka ve Avusturya'da dizel fiyatlarının Almanya'nın üzerine çıktığı bildirildi. Polonya, Çekya, Lüksemburg ve Belçika gibi ülkelerde ise vergi avantajı nedeniyle fiyatların nispeten daha düşük kaldığı görüldü. Avrupa genelinde en yüksek akaryakıt fiyatlarının Hollanda ve Danimarka'da kaydedildiği belirtilirken, enerji maliyetlerindeki artışın ekonomik baskıyı artırmaya devam ettiği ifade edildi.