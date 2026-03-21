Orta Doğu'daki gerilim, Almanya, Danimarka ve Avusturya başta olmak üzere Avrupa genelinde akaryakıt fiyatlarını da tarihi seviyelere taşıdı.

Rus gazına alternatif olarak LNG'ye yönelen Avrupa, küresel fiyat şoklarına karşı yeni bir kırılganlıkla karşı karşıya kaldı.

Orta Doğu'daki enerji altyapılarına, özellikle Katar'daki LNG tesislerine yönelik saldırılar, Avrupa'da gaz ve akaryakıt fiyatlarında sert artışlara neden oldu.

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre özellikle Katar'daki LNG tesislerini hedef alan saldırıların ardından Avrupa gaz piyasasında hızlı bir fiyatlanma süreci başladı. Arz kesintisi riskinin güçlenmesiyle birlikte gaz fiyatlarının kısa sürede yüzde 30 ila 50 arasında yükseldiği, bazı senaryolarda ise artışın yüzde 130'a kadar çıkabileceğinin değerlendirildiği bildirildi. Bu durum, enerji krizinin finansal etkilerinin derinleşebileceğine işaret ediyor.

LNG'YE YÖNELİM YENİ KIRILGANLIK YARATTI

Rus gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) yönelen Avrupa için mevcut tablo yeni bir risk alanı oluşturdu. Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, rekabet gücünün artırılmasının hayati önem taşıdığını belirterek, bunun ekonomik büyüme, istihdam ve satın alma gücünün korunması açısından kritik olduğunu vurguladı. Costa ayrıca, mevcut jeopolitik ortamda Avrupa'nın stratejik özerkliğini güçlendirme ihtiyacına dikkat çekti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Orta Doğu'daki savaşın Avrupa üzerindeki en doğrudan etkisinin enerji alanında hissedildiğini ifade etti. Küresel fiyat artışlarının Avrupa'yı doğrudan etkilediğini belirten von der Leyen, "Çatışmalar sürdükçe enerji fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Katar'daki gaz altyapısına yönelik saldırıların ardından bugün gaz fiyatları yüzde 30 arttı. Bu tür eylemler maliyetleri yükseltiyor ve gelecekte arz güvenliğine ilişkin riskleri artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.