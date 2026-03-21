Ülkemizde annelere pek çok imkan sunulurken, özellikle çalışanların iş hayatında kalmaları çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda son olarak annelerin doğum izninin uzatılması için düğmeye basıldı. Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükselten düzenlemenin TBMM süreci başladı. Bayram sonrasında da yasalaşması planlanıyor. Annelere pek çok nakdi destek de sağlanıyor. İş göremezlik, emzirme ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri bu yıla zamlı başladı. İşverenlerin yapacağı ödemeler de yeni yılla birlikte arttı. Annelere ayrıca doğum yardımı da verilirken, çıkarılacak yasayla doğum izninin uzaması iş göremezlik ödeneğine de yansıyacak. İşte detayları...
1 DOĞUM YARDIMI: 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için ilk doğumda 5 bin lira tutarında tek seferlik nakdi yardım yapılırken, diğer doğumlarda ise çocuk 5 yaşına kadar sürecek bir aylık destek söz konusu oluyor. İkinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanıyor. Aylık destek 60 ay sürüyor. Doğum yardımına hak kazanmak için, annenin veya babanın Türk vatandaşı olması, Türkiye'de ikamet etmesi ve e-Devlet üzerinden başvurması yeterli oluyor.
2 İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: İş hayatında olan annelere doğum izninin kullanıldığı dönemde devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Doğum izninin 16 hafta olması nedeniyle SSK'lı ve Bağ-Kur'lu annelere toplam 112 gün (çoğul gebelikte 126 gün) için ödeme gerçekleştiriliyordu.
Bu da günlük en az 734 lira, 112 gün için 82 bin 208 lira tutuyordu. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla annelere 168 gün için iş göremezlik ödeneği verilecek. Annenin eline bu sürede en az 123 bin 312 lira geçecek. Bu tutar maaşa göre artacak. Brüt maaş ortalaması 40 bin lira olana 162 gün için 149 bin 333 lira, 50 bin lira olana da 186 bin 667 lira ödenecek.
3 İŞKUR YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ:Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor.
Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor.
İŞKUR yarı zamanlı çalışan anneye her ay için 16 bin 389 lira 65 kuruş ödüyor. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anne İŞKUR'dan toplam 32 bin 779 lira 30 kuruş alıyor.
4 İŞVERENDEN YARIM MAAŞ:6 aya varan süreyle yarı zamanlı çalışan annelere, bu dönemde işveren de yarım maaş ödüyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin vereceği tutar da aylık 14 bin 37 lira 75 kuruş, 2 aylık 28 bin 75 lira 50 kuruş.
5 EMZİRME ÖDENEĞİ:Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olması yeterli. Tek seferlik verilen bu ödemenin tutarı bu yıl için bin 621 lira.
EN AZ 191 BİN TL ÖDENİYOR
ÖRNEK HESAPLAMA
İLK ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİREN İÇİN:
Emzirme ödeneği:1.621 TL
Doğum yardımı (tek seferlik):5.000 TL
İş göremezlik ödeneği (168 günlük):En az 123.312 TL
İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği (2 aylık):32.779 TL
Yarı zamanlı çalışana işverenin ödeyeceği tutar (2 ay için):En az 28.075,50 TL
TOPLAM: 190.787 TL
İKİNCİ ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİREN İÇİN:
Emzirme ödeneği:1.621 TL
Doğum yardımı (aylık):1.500 TL
İş göremezlik ödeneği (168 günlük):En az 123.312 TL
İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği (4 ay için):65.558,60 TL
Yarı zamanlı çalışana işverenin ödeyeceği tutar (4 ay için):En az 56.150,99 TL
ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİREN İÇİN:
Emzirme ödeneği:1.621 TL
Doğum yardımı (aylık):5.000 TL
İş göremezlik ödeneği (168 günlük):En az 123.312 TL
İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği (6 ay için):98.337,92 TL
Yarı zamanlı çalışana işverenin ödeyeceği tutar (6 ay için):En az 84.226,49 TL
MAAŞA GÖRE RAPOR PARASI
Brüt ücret (ort.) 168 günlük ödeme
33.030..........123.312,00
34.000..........126.933,33
35.000..........130.666,67
36.000..........134.400,00
37.000..........138.133,33
38.000..........141.866,67
39.000..........145.600,00
40.000..........149.333,33
41.000..........153.066,67
42.000..........156.800,00
43.000..........160.533,33
44.000..........164.266,67
45.000..........168.000,00
46.000..........171.733,33
47.000..........175.466,67
48.000..........179.200,00
49.000..........182.933,33
50.000..........186.666,67
55.000..........205.333,33
60.000..........224.000,00
65.000..........242.666,67
70.000..........261.333,33
75.000..........280.000,00
80.000..........298.666,67
85.000..........317.333,33
90.000..........336.000,00
95.000..........354.666,67