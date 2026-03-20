Her çalışanın hayali emekli olmak. Ancak bazı kişiler emeklilik için gereken süre kadar çalışamıyor. Geçmişte kısa dönem sigortalı olup bir daha çalışmayan ya da iş kurup sonra onu kapatan pek çok kişi bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da çalışarak ya da borçlanmayla emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere prim iadesi imkanı sunuyor. Hatta vefat edenlerin yakınları da bu imkandan yararlanabiliyor. SSK ve Bağ-Kur'luların prim iadesi alabilmesi için sigortalı çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor. Ayrıca emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı (kadınlar için 58, erkekler için 60) tamamlamış olmaları da şart.

SGK’dan toplu para imkanı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)



NASIL HESAPLANIYOR?

Prim iadesi için bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmak gerekiyor. SSK'lılar için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'lulara ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sigortalının, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de dahil ediliyor. Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri iade edilmiyor. İade yapılırken, başvuru tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme katsayısı ile hesap yapılıyor.