Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli: Birçok sefer iptal

Kuzey Ege’de etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin büyük bölümü iptal edilirken, yalnızca sınırlı sayıda seferin gerçekleştirileceği açıklandı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 13.00 ve 17.00 haricindeki seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 16.00'da, Geyikli'den saat 17.00'de sefer yapılacağı, planlanan diğer seferlerin aynı nedenle iptal edildiği bildirilen açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği kaydedildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ

HatGüzergahDurum / İptal Edilen Seferler
Kabatepe - GökçeadaKabatepe'den Kalkış15.00 ve 19.00 hariç tüm seferler iptal.
Kabatepe - GökçeadaGökçeada'dan Kalkış13.00 ve 17.00 hariç tüm seferler iptal.
Geyikli - BozcaadaBozcaada'dan Kalkış16.00 hariç tüm seferler iptal.
Geyikli - BozcaadaGeyikli'den Kalkış17.00 hariç tüm seferler iptal.

